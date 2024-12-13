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Любимец женщин — сын Трампа завоевал неожиданную репутацию в вузе

13 декабря 2024 15:35
Мария Покровская - Редактор
Бэррон Трамп — как сын Дональда Трампа стал звездой Нью-Йоркского университета
Мелания Трампа с сыном Бэрраном. Фото: скриншот YouTube
Мария Покровская - Редактор

Младший сын новоизбранного президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании — Бэррон — стал студентом Школы бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете. За короткое время наследник политика завоевал неожиданную репутацию в учебном заведении.

О студенческой жизни юноши изданию People рассказали инсайдеры.

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18-летний сын 47-го президента США начал обучение в сентябре, но уже успел заполонить сердца большинства девушек Нью-Йоркского вуза, говорят инсайдеры.

"Он дамский угодник. Он очень популярен среди женщин. Он высок, красив и многим, похоже, он кажется очень привлекательным — да даже либералам он нравится", — рассказали источники.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Бэррон начал обучение в Нью-Йорке после окончания Оксбриджской академии во Флориде. Первое появление Трампа-младшего действительно не осталось без внимания, ведь юноша приехал на учебу в сопровождении личной охраны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В настоящее время сын Трампа ведет достаточно закрытый образ жизни. Бэррон не имеет собственных соцсетей и редко появляется на светских мероприятиях. Правда, молодой человек активно поддерживал своего отца во время предвыборной кампании. Парень присутствовал не на всех мероприятиях, но, по словам своей матери Мелании Трамп, "был всегда за кулисами и всегда на связи с отцом".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, ранее Иванка Трамп показала, как вместе с детьми управляется в собственном огороде.

Также любимая внучка Дональда Трампа похвасталась поразительными навыками на поле для гольфа.

дети Дональд Трамп учеба Нью-Йорк зарубежные звезды

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