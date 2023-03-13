Оскар 2023: все победители, фото и видео церемонии

Все победители премии "Оскар-2023": неожиданные лауреаты, фото и видео с торжественной церемонии
В Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония награждения премии "Оскар", которую вручает американская академия кинематографических искусств и наук. Статуэтки получили десятки знаменитостей, фильмы которых просмотрели сотни миллионов людей по всему миру. Следует отметить, что о войне в Украине не было сказано ни слова.
Новини.LIVE расскажет про всех победителях торжественной церемонии.
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Фантастическая комедия режиссеров и сценаристов Дэниела Шайнерта и Дэна Квана была лидером по количеству номинаций на "Оскаре". "Все всегда и одновременно" претендовала на 11 статуэток. Лента получила самое большое количество наград среди всех номинантов, включая главные.
Лучший фильм — "Все всегда и одновременно"
Лучший режиссер — Дэн Кван и Дэниел Шейнерт, "Все всегда и одновременно"
Лучший фильм на иностранном языке — "На Западном фронте без изменений"
Лучшая мужская роль — Брендан Фрейзер, "Кит"
Лучшая женская роль — Мишель Йео, "Все всегда и одновременно"
Лучшая мужская роль второго плана — Кэ Хюи Куан, "Все всегда и одновременно"
Лучшая женская роль второго плана — Джейми Ли Кертис, "Все всегда и одновременно"
Лучшая работа художника-постановщика — Кристиан М. Гольдбек, "На Западном фронте без изменений"
Лучший оригинальный сценарий — Дэн Кван и Дэниел Шайнерт, "Все всегда и одновременно"
Лучший адаптированный сценарий — Сара Полли, "Женщины говорят" (на основе романа "Women Talking" Мириам Тоус)
Лучший дизайн костюмов — Картер Рут, "Черная пантера: Ваканда навсегда"
Лучшая музыка к фильму — Гаушка (Фолькер Бертельманн), "На Западном фронте без изменений"
Лучший звук — Марк Уайнгартен, Джеймс Х. Мазер, Эл Нельсон, Крис Бердон и Марк Тейлор, "Топ Ган: Меверик"
Лучшая песня — Naatu Naatu, ("RRR: Рядом ревет революция")
Лучший грим и прически — Адриен Моро, Джуди Чин и Энн Мари Брэдли, "Кит"
Лучший документальный фильм — "Навальный"
Лучшая операторская работа — Джеймс Френд, "На западном фронте без изменений"
Лучшие визуальные эффекты — Джо Леттери, Ричард Бэйнем, Эрик Сейндон и Дэниел Барретт, "Аватар: путь воды"
Лучший монтаж — Пол Роджерс, "Все всегда и одновременно"
Лучший анимационный полнометражный фильм — "Пиноккио Гильермо дель Торо"
Лучший короткометражный мультфильм — "Мальчик, Крит, Лис и Лошадь"
Лучший игровой короткометражный фильм — "Ирландское прощание"
Лучший документальный короткометражный фильм — "Заклинатели слонов"
Интересный факт — посмотреть видео на официальном аккаунте премии в Twitter в Украине невозможно.
Напомним, ранее мы писали, что документалка о российском оппозиционере обошла украинский фильм на премии "Оскар". Также мы рассказывали, что украинцы требовали исключения фильма "Топ Ган: Меверик" с Томом Крузом в главной роли из премии "Оскар" из-за российского олигарха.
Фото: Reuters