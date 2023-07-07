Jerry Heil заявила о создании своего лейбла – неужели решила стать продюсером

Украинская певица Jerry Heil во время интервью на радиостанции. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская певица, автор песен и блогерша Jerry Heil сообщила о неожиданной новости. Известная артистка вспомнила, как ей удавалось строить собственную карьеру, и рассказала о том, что она создает собственный лейбл и становится продюсером.

Соответствующую публикацию Jerry Heil разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Украинская артистка вспомнила, как она начинала карьеру и кто помог ей достигать высот. По словам Jerry Heil, она сама помогала выходить из зоны комфорта и знакомиться с другими звездами, поскольку она мечтала быть артисткой нового поколения.

Украинская певица Jerry Heil в киевской гостинице. Фото: instagram.com/p/Csx8MnFtW2D/

"Она, которая искала неочевидные, но простые темы для песен и заставляла меня, интровертку, вылезать из норы и идти знакомиться с другими представителями индустрии, потому что знала, что моя мечта — быть украинской музыканткой нового поколения. Она — это я, какая осознала, чего я хочу от этой жизни", — вспомнила Jerry Heil.

После начала полномасштабной войны украинская исполнительница решила быть полезной для украинского государства. Jerry Heil заявила, что молодые музыканты не должны тратить свое время на строительство карьеры, поэтому она решила создать свой лейбл.

"Хочу, чтобы не тратили годы на формирование команды, резонирующей с их ценностями. Хотим с @taras_seb , моим талантливым партнером и экспертом по продвижению, дать опыт, который получили и продолжаем приобретать. С сегодняшнего дня свое существование начинает лейбл NOVA MUSIC (@novamusic. ua ). Лейбл для тех, кто создает честную музыку!", — также добавила украинская певица.

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