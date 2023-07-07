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"Поняла, чего хочу от жизни": Jerry Heil решила поменять карьеру?

7 июля 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Jerry Heil заявила о создании своего лейбла – неужели решила стать продюсером
Украинская певица Jerry Heil во время интервью на радиостанции. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молодая украинская певица, автор песен и блогерша Jerry Heil сообщила о неожиданной новости. Известная артистка вспомнила, как ей удавалось строить собственную карьеру, и рассказала о том, что она создает собственный лейбл и становится продюсером.

Соответствующую публикацию Jerry Heil разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Украинская артистка вспомнила, как она начинала карьеру и кто помог ей достигать высот. По словам Jerry Heil, она сама помогала выходить из зоны комфорта и знакомиться с другими звездами, поскольку она мечтала быть артисткой нового поколения.

Jerry Heil
Украинская певица Jerry Heil в киевской гостинице. Фото: instagram.com/p/Csx8MnFtW2D/

"Она, которая искала неочевидные, но простые темы для песен и заставляла меня, интровертку, вылезать из норы и идти знакомиться с другими представителями индустрии, потому что знала, что моя мечта — быть украинской музыканткой нового поколения. Она — это я, какая осознала, чего я хочу от этой жизни", — вспомнила Jerry Heil.

После начала полномасштабной войны украинская исполнительница решила быть полезной для украинского государства. Jerry Heil заявила, что молодые музыканты не должны тратить свое время на строительство карьеры, поэтому она решила создать свой лейбл.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jerry Heil (@thejerryheil)

"Хочу, чтобы не тратили годы на формирование команды, резонирующей с их ценностями. Хотим с @taras_seb , моим талантливым партнером и экспертом по продвижению, дать опыт, который получили и продолжаем приобретать. С сегодняшнего дня свое существование начинает лейбл NOVA MUSIC (@novamusic. ua ). Лейбл для тех, кто создает честную музыку!", — также добавила украинская певица.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Jerry Heil анонсировала дуэт с польским исполнителем.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Jerry Heil упомянула о неудачном свидании в США.

Также мы сообщали о том, что известная певица Jerry Heil показала гематому после падения со сцены.

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