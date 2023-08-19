У актрисы Дапкунайте, которая не поддержала войну в Украине, хотят отсудить жилье в Москве

Российская актриса Ингеборга Дапкунайте. Фото: Google

На российскую актрису литовского происхождения Ингеборгу Дапкунайте, которая засудила войну в Украине, подали в суд. У нее могут отобрать квартиру в Москве.

Об этом сообщают росСМИ.

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Подробности

Дело уже в следующем месяце, в сентябре, будет рассматривать один из московских судов. Истцом указан Рубен Худавердян, претендующий на недвижимость Дапкунайте. Кто это, пока не раскрывается.

Ингеборга имеет трехкомнатную квартиру в престижном районе столицы страны-террориста, стоимость которой оценивается в 100 млн рублей (миллион долларов). Также в РФ Дапкунайте жила в особняке в элитном поселке "Резиденция Бенилюкс" на Новорижском шоссе. Недвижимость там стоит от 150 млн до 1 млрд рублей.

Кроме того, 60-летняя актриса владеет 50% доли в компании по предоставлению дополнительных услуг "Скиллз акэдеми". Второй владелец — ее бывший муж Ямпольский.

Об актрисе

Дапкунайте родилась в Вильнюсе (Литва) но прославилась, снимаясь в советском и русском кино. Звездными стали роли в фильмах "Интердевочка" и "Утомленные солнцем". Она долгое время жила в России. Там у нее родился сын Алекс.

В марте 2022 года Ингеборг осудила войну в Украине и уехал из РФ. Актриса переехала в Брюссель (Бельгия) вместе со своим пятилетним сыном, мамой и сестрой. Дапкунайте также призналась, что считает теперь ошибкой, что не уехала из России раньше — после аннексии Крыма в 2014 году.

Напомним, ранее мы писали, что российский музыкант, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков был оштрафован за "дискредитацию" армии РФ. Также мы рассказывали, что заключенный российский актер Михаил Ефремов хотел попасть в "Вагнер" и воевать против Украины.