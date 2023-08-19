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В акторки Дапкунайте, яка не підтримала війну в Україні, хочуть відсудити житло в Москві

19 серпня 2023 11:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В акторки Дапкунайте, яка не підтримала війну в Україні, хочуть відсудити житло в Москві
Російська акторка Інґеборґа Дапкунайте. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На російську акторку литовського походження Інґеборґу Дапкунайте, яка засудила війну в Україні, подали до суду. В неї можуть відібрати квартиру в Москві.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Подробиці

Справу вже наступного місяця, у вересні, розглядатиме один з московських судів. Позивачем вказаний Рубен Худавердян, який претендує на нерухомість Дапкунайте. Хто це, доки не розкривається.

Інґеборґа має трикімнатну квартиру в престижному районі столиці країни-терориста, вартість якої оцінюється в 100 млн рублів (мільйон доларів). Також у РФ Дапкунайте жила в особняку в елітному селищі "Резиденція Бенілюкс" на Новоризькому шосе. Нерухомість там коштує від 150 млн до одного мільярда рублів. 

Крім того, 60-річна акторка володіє 50% частки в компанії з надання додаткових послуг "Скиллз акэдеми". Другий власник — її колишній чоловік Ямпільський. 

Про акторку

Дапкунайте народилася у Вільнюсі, (Литва) але прославилася, знімаючись у радянському та російському кіно. Зірковими стали ролі у фільмах "Інтердівчинка" та "Втомлені сонцем". Вона тривалий час жила в Росії. Там в неї народився син Алекс. 

У березні 2022 року Інґеборґа засудила війну в Україні та виїхала з РФ. Актриса переїхала до Брюсселя (Бельгія) разом зі своїм п'ятирічним сином, мамою та сестрою. Дапкунайте також зізналася, що вважає тепер помилкою, що не поїхала з Росії раніше — після анексії Криму 2014 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російського музиканта, лідера гурту "Акваріум" Бориса Гребенщикова оштрафували за "дискредитацію" армії РФ. Також ми розповідали, що ув'язнений російський актор Михайло Єфремов хотів потрапити до "Вагнера" та воювати проти України.

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