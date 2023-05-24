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У Андре Тана возникли проблемы со здоровьем: дизайнер под капельницами

24 мая 2023 11:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
У Андре Тана возникли проблемы со здоровьем: дизайнер под капельницами
Дизайнер Андре Тан. Фото: Instagram/andre_tan_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Дизайнер Андре Тан (настоящее имя Андрей Тищенко) признался, что у него возникли проблемы со здоровьем. Модельер назвал причины, ставшие их причинами.

Андрей опубликовал соответствующую сториз в своем Instagram.

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40-летний модельер показал свою правую руку, в которую вставлен медицинский катетер. Какое именно лекарственное средство закачали в Андре Тана, тот не сообщил.

"Приплыли... Перелеты, джетлаг и десятки встреч дали о себе знать", — сообщил дизайнер.

Медицинская капельница Андре Тану. Фото: Instagram/andre_tan_official

В начале мая Андре Тан улетел в Калифорнию (США), где изучал функционирование стартапов. Ежедневно он с другими студентами посещал офисы крупнейших корпораций мира и узнавал интересные факты и кейсы, которіе хочет приспособить в Украине.

Сразу после североамериканского тура дизайнер улетел на Лазурное побережье Франции, где сейчас проходит Каннский международный кинофестиваль. Андре Тан посетил благотворительный вечер под открытым небом, в котором также принимали участие певица Камалия и фронтмен группы "Воплі Відоплясова", Олег Скрипка.

Очевидно, все эти перелеты, застолья и разные часовые пояса и повлияли на состояние здоровья Андре Тана. Какой у него диагноз модельер пока не сообщает.

Напомним, ранее мы писали, что Андре Тан показал свою мать: большинство подписчиков дизайнера не поверили ему. Также мы рассказывали, что Андре Тан и шеф-повар Клопотенко выпустили уникальную коллекцию одежды, посвященную борщу.

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