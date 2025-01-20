В автомобиле Гоши Куценко нашли тело женщины - фото

Гоша Куценко. Фото: instagram.com/goshakutsenko_official

В машине российского актера Гоши Куценко нашли тело убитой женщины. Автомобиль был припаркован в одном из московских дворов.

Об этом сообщают росСМИ.

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Тело женщины было найдено в старом "Запорожце", который был припаркован во дворе многоквартирного дома. Пострадавшей 30-35 лет были нанесены многочисленные ножевые ранения.

Как стало известно, сам Куценко не имеет никакого отношения к преступлению и на момент убийства находился на съемках в другом городе. А его автомобиль уже два года считался брошенным.

Авто Гоши Куценко. Фото: росСМИ

Полиция уже задержала подозреваемого. Им оказался 30-летний безработный Альберт Абдуллин из города Казань, который уже несколько раз был осужденным за тяжкие преступления - убийство, изнасилование, разбой, кража, оскорбление представителя власти, угроза убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Накануне убийства мужчина вместе с жертвой распивали алкогольные напитки, после чего преступник убил женщину и спрятал ее тело в авто.

Напомним, звезду фильма "Железный человек" приговорили к восьми годам тюрьмы. Также мы писали, что известного индийского актера порезали ножом в собственном доме.