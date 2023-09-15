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Гоша Куценко виступив перед окупантами на Донбасі: Дьомін емоційно відреагував

15 вересня 2023 12:12
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Гоша Куценко виступив перед росіянами на Донбасі – Дьомін не стримав емоцій
Український ведучий Слава Дьомін на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Український ведучий Слава Дьомін висловився про ситуацію з відомим актором Гошею Куценко. Зокрема, автор YouTube-каналу розповів про те, як відзначився російський актор українського походження під час поїздки на окуповану територію.

Про це Слава Дьомін розповів на своєму каналі в YouTube.

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Подробиці

Радіо- і телеведучий зазначив, що Гоша Куценко з’явився на світ в українському місті Запоріжжя, яке зараз активно обстрілюється російськими військами. Потім актор приїхав на навчання до Львова, де точно бачив, які там люди.

Слава розповів, що нещодавно російський актор з українським корінням приїхав на Донбас, щоб читати вірші армії країни-агресорки, адже йому "гроші важливіші".

"Звання "чмоня тижня" цього разу отримує мужчина українського походження Гоша Куценко. Справа в тому, що Гоша народився в Запоріжжі, яке зараз дуже страждає від д*білів, а потім приїхав до Львова, де вчився і 100% бачив, що ніяких нацистів у Львові немає. Але Гоші гроші важливіші — такий вийшов віршик. Тому це розчарування приїхало в Донецьк читати вірші "парням-защітнікам"", — розповів Слава Дьомін.

Слава Демин
Ведучий Слава Дьомін на своєму каналі. Фото: скриншот з YouTube

Більш того, український ведучий стверджує, що на початку повномасштабної війни Гоша Куценко дуже переживав за обстріл його рідного міста. Слава Дьомін також зазначив, що на Донбас зараз активно їдуть різні зірки, які готові зрадити принципам заради грошей.

"Нагадаю, друзі, що на початку повномасштабного вторгнення Куценко говорив, що у нього серце кров'ю обливається, що там, де він виріс, іде війна. Якщо ви помітили, то зараз там активно почали використовувати цих публічних людей: Рома Звєрь, КВНщики, Повалій, Шепелєв, ну інші прихлєбатєлі, які за гнилий рубль готові зрадити багатьом своїм принципам", — також додав український ведучий.

Гоша Куценко на Донбасі

Нещодавно російський актор українського походження приїхав на Схід, щоб виступити перед окупантами на концерті "на честь 80-річчя визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників". Справа в тому, що окупанти зробили це свято своїм, тому актор вирішив "привітати" їх.

Виступ Гоші Куценко
Виступ Гоші Куценко перед російськими окупантами на Донбасі. Фото: скриншот з Obozrevatel

Цей концерт відбувся біля меморіалу Саур-Могила, де Гоша Куценко виконав вірш "Земли потрескавшейся корка" російського поета Костянтина Ваншенкіна.

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Слава Дьомін зізнався, за що на нього образилася співачка Ірина Білик. 

Раніше ми розповідали про те, що радіоведучий Слава Дьрмін звернувся до українців через Максима Галкіна. 

Також ми повідомляли про те, що український ведучий Слава Дьомін розповів про проблеми з Владом Ямою.

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