В автомобілі Гоші Куценка знайшли тіло жінки - фото

Гоша Куценко. Фото: instagram.com/goshakutsenko_official

У автівці російського актора Гоші Куценка знайшли тіло вбитої жінки. Автомобіль був припаркований в одному з московських дворів.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Тіло жінки було знайдено у старому "Запорожці", який був припаркований у дворі багатоквартирного будинку. Постраждалій 30-35 років було нанесено чисельні ножові поранення.

Як стало відомо, сам Куценко немає жодного відношення до злочину та на момент вбивства перебував на зніманнях в іншому місті. А його автомобіль вже два роки вважався покинутим.

Авто Гоші Куценка. Фото: росЗМІ

Натомість поліція вже затримала підозрюваного. Ним виявився 30-річний безробітній Альберт Абдуллін з міста Казань, який вже декілька разів був засудженим за тяжкі злочини — вбивство, зґвалтування, розбій, крадіжка, образа представника влади, погроза вбивством, умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю.

Напередодні вбивства чоловік разом із жертвою розпивали алкогольні напої, після чого злочинець вбив жінку та сховав її тіло у авто.

Нагадаємо, зірку фільму "Залізна людина" засудили до восьми років в'язниці. Також ми писали, що відомого індійського актора порізали ножем у власному будинку.