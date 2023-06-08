У родителей Кейт Миддлтон обнаружили многомиллионные долги: за что именно
После пандемии коронавируса родители принцессы Уэльской, Кэрол и Майкл Миддлтон, продали свою компанию Party Pieces из-за того, что бизнес по продаже товаров для вечеринок стал убыточным. Впрочем, стало известно, что звездная пара должна кредиторам круглую сумму денег.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
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Согласно отчету кредиторов, общая сумма долга Кэрол и Майкла Миддлтонов составляет примерно 3,2 млн долларов. Из них 270 тысяч долларов родственники Чарльза III должны отдать банку RBS за кредит на прерывание бизнеса из-за коронавируса, 565 тысяч другим кредиторам и 1,7 млн в виде так называемых необеспеченных кредитов.
В отчете, оказавшемся в распоряжении таблоида, отмечено, что крайне маловероятно кредиторам вернут долги. Среди пострадавших — лорд Илифф, в имении которого в Беркшире компания родителей принцессы Уэльской базировалась много лет. Ему Миддлтоны должны 71 тысячу долларов.
"Они были долгосрочными арендаторами. Мы были поражены, когда узнали о сумме их общего долга", — заявил агент лорда Джеймс Хоул.
Руководство компании Sultani Gas, которая снабжала Миддлтонов гелием для воздушных шаров, также прокомментировало долги звездной семьи.
"Больше всего меня задело то, что я доверял ей (Кэрол. — Ред.) как теще будущего короля, а она предала меня. Это абсолютно неприемлемо", — заявил представитель компании.
Напомним, ранее мы писали, что пообещала Кейт Миддлтон матери 17-летней девушки, которая покончила с собой. Также мы рассказывали, что герцог Сассекский, принц Гарри, стал первым членом королевской семьи за последние 130 лет, дающий показания в суде.