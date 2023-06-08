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В батьків Кейт Міддлтон виявили багатомільйонні борги: за що саме

8 червня 2023 20:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В батьків Кейт Міддлтон виявили багатомільйонні борги: за що саме
Батьки принцеси Уельської, Керол та Майкл Міддлтон. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Після пандемії коронавірусу батьки принцеси Уельської, Керол та Майкл Міддлтон, продали свою компанію Party Pieces через те, що бізнес із продажу товарів для вечірок став збитковим. Втім стало відомо, що зіркова пара повинна кредиторам кругленьку суму грошей. 

Про це повідомляє видання Daily Mail. 

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Подробиці 

Відповідно до звіту кредиторів, загальна сума боргу Керол та Майкла Міддлтон становить приблизно 3,2 млн доларів. З них 270 тисяч доларів родичі Чарльза III повинні віддати банку RBS за кредит на переривання бізнесу через коронавірус, 565 тисяч іншим кредиторам і 1,7 млн у вигляді так званих незабезпечених кредитів. 

У звіті, який опинився у розпорядженні таблоїда, зазначено, що вкрай малоймовірно кредиторам повернуть борги. Серед постраждалих — лорд Іліфф, у маєтку якого в Беркширі компанія батьків принцеси Уельської базувалась багато років. Йому Міддлтони винні 71 тисячу доларів. 

"Вони були довгостроковими орендарями. Ми були вражені, коли дізналися про суму їхнього загального боргу", — заявив агент лорда Джеймс Гоул. 

Керівництво компанії Sultani Gas, яка постачала Міддлтонів гелієм для повітряних куль, також прокоментувало борги зіркової родини.

"Найбільше мене зачепило те, що я довіряв їй (Керол. — Ред.) як тещі майбутнього короля, а вона зрадила мене. Це абсолютно неприйнятно", — заявив представник компанії.

Продукція компанії Party Pieces. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що пообіцяла Кейт Міддлтон матері 17-річної дівчини, яка наклала на себе руки. Також ми розповідали, що герцог Сассекський, принц Гаррі, став першим членом королівської родини за останні 130 років, який дає свідчення в суді. 

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