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В Берлине отменили концерт Виктора Павлика из-за скандала со спецпропуском

18 мая 2023 16:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В Берлине отменили концерт Виктора Павлика из-за скандала со спецпропуском
Певец Виктор Павлик. Фото: i-vin.info
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне полиция Киева изъяла у певца Виктора Павлика спецпропуск, позволявший ему передвигаться на автомобиле по закрытому Южному мосту столицы и находиться на улице в комендантский час. Из-за этого скандала отменили концерт артиста в Германии.

Об этом в Facebook сообщила организатор выступления.

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Отмена концерта

Музыкант Диана Янушкевича ждала 4 июня с нетерпением. Еще в детстве она пела песни Павлика, а накануне организовывала его выступление в столице Германии. Впрочем, концерт артиста в Берлине не состоится. Теперь ему ищут замену.

"В связи с обстоятельствами, которые имели место в жизни артиста 16-17 мая, организаторы приняли решение отменить концерт Виктора Павлика. Кто будет выступать на благотворительном концерте 4.06, мы сообщим позже", написала в обновленной публикации Янушкевич.

Публикация об отмененном концерте Виктора Павлика в Берлине. Скриншот: Facebook/Diana Yanushkevych

Скандал с Павликом

Накануне жена певца, блогер Екатерина Репяхова, сняла и выложила в Instagram видео, как они машиной мчатся по Южному мосту в Киеве. Женщина хвасталась, что они так быстро и беспрепятственно едут, потому что имеют "волшебную бумажку" под названием спецпропуск. И это вроде бы романтический подарок для нее от Павлика.

После этого в соцсетях разгорелся скандал. Блогерша удалила видео, извинилась. Репяхова отметила, что Виктор Павлик не покупал спецпропуск.

При отработке полученной информации правоохранители Киева пообщались с Павликом и его женой и изъяли спецпропуск. Кроме того, полицейские напомнили им о запрете фиксации и освещения объектов стратегического значения в период военного положения.

Напомним, ранее мы писали, кто из украинцев показывал работу ПВО в соцсетях и хвастался спецпропусками. Также мы рассказывали, что певицу Настю Каменских захейтили за розыгрыш призов в соцсетях и пиар на войне.

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