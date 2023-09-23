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У мужа Кортни Кардашьян обнаружили COVID

23 сентября 2023 12:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
У мужа Кортни Кардашьян обнаружили COVID
Шоувумен Кортни Кардашьян и музыкант Тревис Баркер. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Муж бизнесвумен, реалити-звезды Кортни Кардашьян, американский музыкант Тревис Баркер, пожаловался на ухудшение состояния своего здоровья. У ударника калифорнийского панк-рок группы Blink-182 обнаружили COVID.

Об этом 47-летний музыкант сообщил в сториз своего Instagram.

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Музыкант опубликовал снимок положительного теста на COVID спустя всего две недели после возвращения в мировой тур Blink-182. Подписывать фото Тревис не стал, только добавил эмодзи, которые, скорее всего, передавали его эмоциональное и физическое состояние.

Положительный тест на ковид Тревиса Баркера. Скриншот: Instagram/travisbarker

Следующее выступление Blink-182 запланировано на 2 октября на Altice Arena в Португалии. Предстоящий альбом группы должен выйти 20 октября, а в четверг дебютировал новый сингл группы под названием One More Time. Поэтому, скорее всего, подчеркивают западные СМИ, Баркер не пропустит важные события для музыкальной группы и поправится к тому времени.

Что касается Кортни, то она не прокомментировала болезнь мужа. Звезда публикует в соцсетях рекламу лекарственных средств и продолжает наслаждаться беременностью. Для Кардашьян и Баркера это станет первым общим ребенком. У Кортни есть трое детей от предыдущих отношений, а у музыканта Blink-182 от двоих детей от актрисы и обладательницы титула "Мисс США 1995" Шанни Моклер.

Напомним, ранее мы писали, что беременная Кортни Кардашьян устроила с подругой фотосессию в розовых купальниках. Также мы рассказывали, что Кортни сменила фамилию.

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