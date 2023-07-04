Вагітна Кортні Кардаш'ян влаштувала з подругою фотосесію у рожевих купальниках

Кортні Кардаш'ян з подругою. Фото: Instagram/kourtneykardash

Напередодні 44-річна американська шоувумен Кортні Кардаш'ян оголосила про вагітність. Вона та музикант Тревіс Баркер чекають первістка. Для Кортні ж ця дитина буде вже четвертою. Зірка реаліті-шоу "Сімейка Кардаш'ян" продовжує тішити підписників новими фотографіями, на яких показує чималий животик.

Відповідні знімки з’явились в Instagram Кортні, за яким стежать 223 млн підписників.

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Фотосесія в купальниках

Кортні Кардаш’ян відпочила зі своєю подругою, однією з найуспішніших TikTok блогерок Еддісон Рей. Для засмагання біля басейну знаменитості обрали однакові рожеві купальники.

Перед камерою Кортні позувала з мінімумом мейкапу та не обробляла фотографії. Лише за три години публікація однієї з сестричок Кардаш’ян набрала понад 1,6 млн лайків.

Кортні Кардаш'ян з подругою. Фото: Instagram/kourtneykardash

Кортні Кардаш'ян. Фото: Instagram/kourtneykardash

Кортні Кардаш'ян з подругою. Фото: Instagram/kourtneykardash

Особисте життя Кортні

З 2006 по 2015 роки перебувала у цивільному шлюбі з бізнесменом Скоттом Дісік. В них є троє дітей: сини Мейсон Деш (2009), Рейн Естон (2014) та дочка Пенелопа Скотленд (2012). Через пів року після народження третьої дитини, пара розлучилася.

Кортні не раз говорила в інтерв’ю, що хоче, аби у неї було стільки ж дітей, як і у її матері (шість). Зірка реаліті-шоу "Сімейка Кардаш'ян" вважає важливим, щоб у братів і сестер була невелика різниця у віці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що одна з сестер зіркового сімейства Кардаш’ян змінила прізвище. Також ми розповідали, що Кім Кардаш'ян з'явилась на обкладинці Vogue.