Дмитрия Монатика раскритиковали за съемки на шоу "Холостяк"

Певец Дмитрий Монатик. Фото: Instagram/monatik_official

В пятницу, 27 декабря, вышел финальный эпизод романтического телешоу "Холостяк-13". В одном из эпизодов главный герой, ветеран войны Александр Терен пригласил своих друзей, чтобы те пообщались с двумя участницами. Среди них был и певец Дмитрий Монатик (MONATIK). Украинцы по-разному отреагировали на появление артиста.

Соответствующие комментарии появились под публикациями профиля шоу в Instagram.

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Певец задавал много вопросов волонтеру Инне Белень и тарологу Анастасии Юзьвак. В итоге он дал советы Александру Терену.

"Невозможно подобрать идеальную пару. Это просто нереально и надеяться на это не нужно. Общее мнение строят искренние разговоры, поиски общих интересов и жизненный путь шаг за шагом", — отметил Дмитрий.

Певец Дмитрий Монатик на шоу "Холостяк-13". Скриншот: Megogo

Впрочем, многие зрители телешоу и пользователей соцсетей не поверили в дружбу ветерана войны, общественного деятеля и титулованного певца.

Лучше бы пригласили ту женщину с аукциона, которая была на коляске. Я не верю, что она действительно подруга Александра, но в это больше верится чем в большую дружбу с Монатиком.

Скоро приедет Пивоваров и Клавдия Петровна. Они тоже самые лучшие друзья. Монатик? Ну камон?

Монатик — друг? Ну это уж слишком как-то, даже для шоу.

Мне непонятно: почему он пригласил медийных друзей, а не обычных друзей детства?

Кроме Дмитрия Монатика среди друзей, которых была продюсер, стендапер Наталья Гарипова и Иванна Гавлюк.

Напомним, ранее мы писали, что актер Евгений Олейник высказался о популярном реалити-шоу "Холостяк". Также мы рассказывали, что блогер Алина Шаманская защитила участницу "Холостяка", которую довели до истерики.