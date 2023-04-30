В элитном районе, где проживают сестры Кардашьян, усовершенствовали меры безопасности

Въезд в элитный район Hidden Hills в Калифорнии. Фото: CLINT BREWER/SPLASH NEWS.

Каждый год знаменитости тратят миллионы долларов на безопасность. И это неудивительно — нередко звезды становятся жертвами сталкеров и преступников. Частное сообщество Hidden Hills в Калифорнии, в котором живут некоторые сестры Кардашьян, инвестировало немалые деньги в обновление технологий наблюдения.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Что усовершенствовали в элитном районе

Источники в правоохранительных органах сообщили таблоиду, что закрытое поселение, где живут Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, недавно привлекло больше охранников и установило новую систему камер.

Современные технологии позволяют сообщать о злоумышленниках в реальном времени. Число краж со взломом снизилось от нескольких еженедельно до нуля. Кроме того, потенциальных нарушителей останавливали еще на подходе к их цели.

Имение Ким Кардашьян. Фото: Google Earth

Усовершенствование систем защиты произошло в результате того, что территория страдала от краж со взломом, сталкеров и одержимых фанатов, пытающихся проникнуть в звездные поместья.

Так, например, Деандр Уильямс был арестован в октябре прошлого года после того, как забрел в элитный район. Он проскочил мимо охраны, но не зашел далеко, его удалось задержать. Его целью было поместье Ким Кардашьян, в которую он влюблен.

Напомним, ранее мы писали, что в Калифорнии снесли дом легендарной голливудской актрисы Бетти Уайт. Также мы рассказывали, что американский актер Брэд Питт продал дом, в котором жил с Анджелиной Джоли и Дженнифер Энистон.