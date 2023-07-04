В Европе обвиняют певца MELOVIN в радикализме: при чем здесь Бандера

Певец MELOVIN. Фото: Instagram/melovin_official

Накануне певец MELOVIN выступил на фестивале CBS Munich, проходившем в рамках прайда в Мюнхене (Германия). На сцене молодой артист исполнил две строчки из гимна повстанческой украинской армии "Батько наш Бандера". Организаторы жестко прокомментировали инициативу украинского певца. Менеджмент MELOVIN тоже не стал молчать.

Об этом Новини.LIVE сообщила команда артиста.

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Решение спеть фрагмент гимна повстанческой украинской армии было спонтанным. Оно возникло после посещения могилы лидера украинских повстанческих Степана Бандеры, который похоронен именно в Мюнхене. Припев вызвал особый восторг у публики фестиваля.

Впрочем, это сразу же подхватили российские пропагандисты, СМИ, а впоследствии и европейские медиа. Украинский артист был обвинен в радикализме. А в немецкой прессе появилась публикация с официальным комментарием организаторов мероприятия.

"Даже если бы мы не знали интерпретации песни, которая за последние годы стала вирусной в Украине, Степан Бандера, без сомнения, историческое лицо, центральный лидер радикальной националистической организации. На его ответственности массовые убийства — особенно евреев и поляков", — шокировали заявлением организаторы.

Статья, в которой организаторы прокомментировали выступление артиста. Скриншот: менеджмент MELOVIN

Ответ команды MELOVIN

"Мы уважаем нашу историю. И уважаем движение сопротивления, которое продолжалось в Украине в 1910-1950-е годы. Для нашей страны — этот период непростой. И еще, к сожалению, до конца не исследован. Фигура Степана Бандеры — важна для украинцев. Как свидетельствуют новые исследования, он не имел отношения к антисемитизму или убийствам евреев", — заявили в команде певца и добавили ссылку на материалы престижных изданий, в частности британского BBC.

Напомним, ранее мы писали, что сбежавший в Россию бывший нардеп Илья Кива публично обматерил MELOVIN. Также мы рассказывали, что в Швейцарии певцу Артему Пивоварову дважды запретили играть концерт.