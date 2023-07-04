В Європі звинувачують співака MELOVIN у радикалізмі: до чого тут Бандера

Співак MELOVIN. Фото: Instagram/melovin_official

Напередодні співак MELOVIN виступив на фестивалі CBS Munich, який проходив в рамках прайду в Мюнхені (Німеччина). На сцені молодий артист виконав два рядки із гімну повстанської української армії "Батько наш Бандера". Організатори жорстко прокоментували ініціативу українського співака. Менеджмент MELOVIN також не став мовчати.

Про це Новини.LIVE повідомила команда артиста.

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Рішення зacпівaти фрагмент гімну повстанської української aрмії було спонтaнним. Воно виникло після відвідин могили лідерa укрaїнських повстaнців Степaнa Бандери, який поховaний сaме в Мюнхені. Приспів викликaв особливий зaхвaт у публіки фестивалю.

Втім це одразу ж підхопили російські пропагандисти, ЗМІ, а згодом і європейські медіа. Українського артиста звинуватили в радикалізмі. А в німецькій пресі з'явилась публікація з офіційним коментарем організаторів заходу.

"Навіть якби ми не знали інтерпретації пісні, яка за останні роки стала вірусною в Україні, Степан Бандера без сумніву історична особа, центральний лідер радикальної націоналістичної організації. На його відповідальності масові вбивства — особливо євреїв і поляків", — шокували заявою організатори.

Стаття, в якій організатори прокоментували виступ артиста. Скриншот: менеджмент MELOVIN

Відповідь команди MELOVIN

"Ми поважаємо нашу історію. І поважаємо рух опору, який тривав в Україні в 1910-1950-ті роки. Для нашої країни — цей період непростий. І ще, на жаль, до кінця не досліджений. Постать Степана Бандери — важлива для українців. Як свідчать нові дослідження, він не мав стосунку до антисемітизму чи вбивств євреїв", — заявили в команді співака та додали посилання на матеріали престижних видань, зокрема британського BBC.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній нардеп Ілля Кива, який втік до Росії, публічно облаяв MELOVIN. Також ми розповідали, що у Швейцарії співаку Артему Пивоварову двічі заборонили грати концерт.