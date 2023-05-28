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В Каннах назвали победителей международного кинофестиваля: фото

28 мая 2023 08:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В Каннах назвали победителей международного кинофестиваля: фото
Победители 76-го Каннского международного кинофестиваля. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На Лазурном побережье подвели итоги 76-го Каннского международного кинофестиваля. Торжественную церемонию закрытия посетили сотни знаменитостей, но лишь единицы из них получили награды.

Новини.LIVE расскажет о победителях престижного кинофестиваля.

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Самую престижную награду фестиваля, "Золотую пальмовую ветвь", вручили французскому режиссеру Жюстин Трюе за триллер "Траектория падения". Это третий раз за всю историю кинофестиваля, когда ее получила женщина. Лента рассказывает о немецкой писательнице, подозреваемой в убийстве мужчины, а единственным свидетелем по делу проходит незрячий сын пары.

Траю не впервые была представлена в Каннах — в 2019 году она номинировалась на "Золотую пальмовую ветвь" с фильмом "Искушение". Однако тогда приз кинофестиваля получил хитовый фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.

Режиссер Жюстин Трюе в Каннах. Фото: Reuters

Гран-при фестиваля получил британский режиссер Джонатан Глейзер за драму "Зона интересов". Фильм является экранизацией романа британского писателя Мартина Эмиса о семье коменданта концлагеря Освенцим, которая нашла способы извлекать личную выгоду от своего положения.

Режиссер Джонатан Глейзер в Каннах. Фото: Reuters

Лучшим режиссером стал француз Чан Ань Хунг. Награду за мужскую роль получил японец Кодзи Якусе, сыгравший в немецко-японском фильме "Прекрасные дни". Обладательницей награды за лучшую женскую роль стала турецкая актриса Мерве Диздар, снявшаяся в фильме Нури Бильге Джейлана "О сухой траве".

Режиссер Чан Ань Хунг в Каннах. Фото: Reuters
Актриса Мерве Диздар в Каннах. Фото: Reuters
Актер Коди Якусе в Каннах. Фото: Reuters

Приз за лучший сценарий получил японский драматург Юдзи Сакамото, участвовавший в создании драмы "Монстр". Отдельную награду жюри вручили финскому режиссеру Аки Каурисмяки за фильм "Опавшие листья".

Японский драматург Юдзи Сакамото в Каннах. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что супермодель Алину Байкову задержали в Каннах за поддержку Украины. Также мы рассказывали, что пользователи соцсетей раскритиковали Каннский фестиваль за Instagram-десант.

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