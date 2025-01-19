Бьянка Цензори прогулялась по Токио в шубе и колготках — фото

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори. Фото: instagram.com/the.real.bianca.censori/

С наступлением холодов жена рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори начала выбирать более сдержанные образы. Для прогулки по Токио девушка выбрала шубку из меха и кружевные колготки.

Об этом пишет Page Six.

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Папарацци застали дизайнера в светлой шубке из меха. Бьянку Цензори заметили в компании Канье Уэста и интернет-звезды Джастином ЛаБоем в токийском районе Азабудай Хиллз.

Свой образ девушка дополнила белыми кружевными колготками и каблуками серебристого цвета. Цензори зачесала свои темные и густые волосы в тугой пучок.

Канье Уэст выбрал для прогулки черную толстовку и брюки в тон, а ЛаБой был одет в черный пуховик и бейсболку.

Бьянка Цензори, ЛаБой и Канье Уэст. Фото: BACKGRID

Последние полгода Уэст и австралийская модель часто путешествуют, останавливаясь в разных городах между Азией и Ближним Востоком.

Напомним, ранее Канье Уэст неожиданно вспомнил свою дружбу с Илоном Маском и показал их фото 13-летней давности.

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