Бьянка Цензори прогулялась по Токио в шубе и колготках — фото

В меховой шубке — жена Канье Уэста удивила скромным луком
С наступлением холодов жена рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори начала выбирать более сдержанные образы. Для прогулки по Токио девушка выбрала шубку из меха и кружевные колготки.
Об этом пишет Page Six.
Бьянка Цензори в нетипичном образе
Папарацци застали дизайнера в светлой шубке из меха. Бьянку Цензори заметили в компании Канье Уэста и интернет-звезды Джастином ЛаБоем в токийском районе Азабудай Хиллз.
Свой образ девушка дополнила белыми кружевными колготками и каблуками серебристого цвета. Цензори зачесала свои темные и густые волосы в тугой пучок.
Канье Уэст выбрал для прогулки черную толстовку и брюки в тон, а ЛаБой был одет в черный пуховик и бейсболку.
Последние полгода Уэст и австралийская модель часто путешествуют, останавливаясь в разных городах между Азией и Ближним Востоком.
Напомним, ранее Канье Уэст неожиданно вспомнил свою дружбу с Илоном Маском и показал их фото 13-летней давности.
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