В Киеве презентовали трейлер фильма "Довбуш", который выйдет в День Независимости

Режиссер Олесь Санин, актеры Дмитрий Вивчарюк, Олег Шульга и оператор Сергей Михальчук. Фото: FILM.UA Distribution/Kinomania LLC

В Киеве состоялась офлайн-презентация финального трейлера экшна "Довбуш" с участием режиссера Олеся Санина и членов съемочной группы. К мероприятию присоединились актеры Дмитрий Вивчарюк и Олег Шульга, защищающие нашу страну от оккупантов. Перед встречей с представителями СМИ они сменили военную форму на повседневную.

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Кто такой Довбуш

Олекса Довбуш — самый известный из опришковских вожаков в Карпатах. Опришки — участники украинского крестьянского повстанческого движения в Галиции, Закарпатье, Буковине против польской шляхты, молдавских бояр, венгерских феодалов, а затем против австрийской администрации.

По словам режиссера исторического экшна, Довбуш — воплощение архетипа украинца с чувством собственного достоинства, украинца, не воинственного по своей природе и больше всего мечтающего о мирной, свободной и счастливой жизни на своей земле.

"Я снял картину о том, кто не хотел быть героем, о том, кто не хотел становиться опришком. Он хотел мирной жизни с той, кого любил. Но ему пришлось взять в руки оружие, возглавить восстание, чтобы его мечта сбылась. Это история о нас: для каждого, я убежден, жизнь изменилась на "до" и "после" в феврале 2022 года. Надеюсь, что на экране каждый увидит историю о себе самом сегодня. Мы не стремились снимать актуальное кино, мы делали это с искренним сердце, долго искали возможности, чтобы картинка попала к зрителю. И мы все счастливы, что, наконец, имеем дату премьеры — 24 августа", — рассказал Олесь Санин.

Режиссер Олесь Санин. Фото: FILM.UA Distribution/Kinomania LLC

"Опришки — это прототипы современных воинов, которые отстаивали свою землю, свою свободу, свою любовь, братство. Годы проходят, а история циклическая... Кино как раз об этом", — рассказал Дмитрий Вивчарюк, исполнитель роли опришка Забо.

Актер Дмитрий Овчарюк. Фото: FILM.UA Distribution/Kinomania LLC

"По сравнению с 2014 годом, в 2022-м дух, с которым люди пришли в армию, сильнее, больше, массовее. Нам пришлось проснуться. Время идет, война — повод для вдохновляющих историй, но в то же время это очень изнурительная штука, машина смерти. Фильм, который выйдет сейчас, в это время очень нужен, его должны увидеть как можно больше людей", — прокомментировал премьеру трейлера Олег Шульга, ныне офицер ВСУ, исполнитель роли опришка Стрельца.

Актер Олег Шульга. Фото: FILM.UA Distribution/Kinomania LLC

В преддверии старта проката команда фильма отправится в масштабный промотур по городам Украины. Детали тура начнутся раскрываться очень скоро. "Довбуш" станет фильмом открытия Одесского международного кинофестиваля, который в этом году пройдет в Черновцах с 19 по 26 августа.

Офлайн-презентация трейлера экшна "Довбуш". Фото: FILM.UA Distribution/Kinomania LLC

О фильме

События развиваются в Карпатах в начале 18 века. Жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Два брата, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опришками. В поисках мести панам за убийство родителей Довбушей братья становятся врагами друг другу. Один стремится к деньгам, другой — к справедливости. Гуцулы начинают восстание, возглавляемое Олексой. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша.

Но он их перехитрил. И разрослась легенда о карпатском рыцаре. Легенда, вдохновляющая поколение борющихся за свободу родной земли. О силе и любви Олексы Довбуша, о предательстве и несправедливости. О том, как он жил и как обманул смерть.

Напомним, ранее мы писали, как прошла украинская премьера фильма "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая" с Томом Крузом в главной роли. Также мы рассказывали, что Одесский международный кинофестиваль ищет волонтеров: какие требования.