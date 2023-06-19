Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow В Киеве пройдет спецпоказ мультфильма "Мавка" с Фаготом: последние дни проката arrow

В Киеве пройдет спецпоказ мультфильма "Мавка" с Фаготом: последние дни проката

19 июня 2023 16:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В Киеве пройдет спецпоказ мультфильма "Мавка" с Фаготом: последние дни проката
Фрагмент из мультфильма "Мавка. Лесная песня". Фото: Facebook/MAVKA.MOVIE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже более трех с половиной месяцев в украинском кинопрокате идет анимационная лента "Мавка. Лесная песня". Мультфильм стал самым успешным фильмом по показателям кассовых сборов в нашей стране за время независимости. Прокат заканчивается 21 июня, впрочем, есть возможность попасть на спецпоказ мультфильма в столице и встретиться с создателями ленты.

Об этом сообщается на сайте Госкино.

Читайте также:

Где будет спецпоказ "Мавки"

Спецпоказ мультфильма "Мавка. Лесная песня", а также встреча с режиссером фильма, Олегом Маламужем, и исполнителем одной из ролей, музыкантом Фаготом (группа "ТНМК") состоится в эту субботу, 24 июня в 14:00. Для встречи с поклонниками украинского кинематографа создатели выбрали столичный кинотеатр "Краків" на Русановской набережной.

Вход для детей ВПЛ и детей военнослужащих бесплатный по предварительной регистрации.

О мультфильме

Работа над ним длилась не один год, а бюджет составил рекордные 200 млн гривен. В украинском прокате мультфильм собрал более 150 млн гривен и миллионы долларов за границей. Показы продолжаются в десятках стран мира.

Над созданием образа главной героини на экране работали актриса Наталья Денисенко (озвучила Мавку), певица Христина Соловий (спела в двух официальных саундтреках фильма) и прима-балерина Екатерина Кухар (наделила Мавку движениями и пластикой).

Музыку к мультфильму создала украинская группа "ДахаБраха", а наряды для главной героини разработаны дизайнером и писательницей Ольгой Навроцкой. Ключевых героев анимационного фильма озвучили украинские знаменитости.

Напомним, ранее мы писали, что создатели "Мавки" презентовали сборник оркестровой музыки из мультфильма. Также мы рассказывали, что мультфильм "Мавка. Лесная песня" собрал во Франции бокс-офис больше, чем в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас