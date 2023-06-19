В Киеве пройдет спецпоказ мультфильма "Мавка" с Фаготом: последние дни проката

Фрагмент из мультфильма "Мавка. Лесная песня". Фото: Facebook/MAVKA.MOVIE

Уже более трех с половиной месяцев в украинском кинопрокате идет анимационная лента "Мавка. Лесная песня". Мультфильм стал самым успешным фильмом по показателям кассовых сборов в нашей стране за время независимости. Прокат заканчивается 21 июня, впрочем, есть возможность попасть на спецпоказ мультфильма в столице и встретиться с создателями ленты.

Об этом сообщается на сайте Госкино.

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Где будет спецпоказ "Мавки"

Спецпоказ мультфильма "Мавка. Лесная песня", а также встреча с режиссером фильма, Олегом Маламужем, и исполнителем одной из ролей, музыкантом Фаготом (группа "ТНМК") состоится в эту субботу, 24 июня в 14:00. Для встречи с поклонниками украинского кинематографа создатели выбрали столичный кинотеатр "Краків" на Русановской набережной.

Вход для детей ВПЛ и детей военнослужащих бесплатный по предварительной регистрации.

О мультфильме

Работа над ним длилась не один год, а бюджет составил рекордные 200 млн гривен. В украинском прокате мультфильм собрал более 150 млн гривен и миллионы долларов за границей. Показы продолжаются в десятках стран мира.

Над созданием образа главной героини на экране работали актриса Наталья Денисенко (озвучила Мавку), певица Христина Соловий (спела в двух официальных саундтреках фильма) и прима-балерина Екатерина Кухар (наделила Мавку движениями и пластикой).

Музыку к мультфильму создала украинская группа "ДахаБраха", а наряды для главной героини разработаны дизайнером и писательницей Ольгой Навроцкой. Ключевых героев анимационного фильма озвучили украинские знаменитости.

Напомним, ранее мы писали, что создатели "Мавки" презентовали сборник оркестровой музыки из мультфильма. Также мы рассказывали, что мультфильм "Мавка. Лесная песня" собрал во Франции бокс-офис больше, чем в Украине.