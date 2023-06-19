В Києві пройде спецпоказ мультфільму "Мавка" з Фаготом: останні дні прокату

Фрагмент з мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Фото: Facebook/MAVKA.MOVIE

Вже понад три з половиною місяці в українському кінопрокаті йде анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня". Мультфільм став найуспішнішим фільмом за показниками касових зборів в нашій країні за часи незалежності. Прокат закінчується 21 червня, втім є можливість потрапити на спецпоказ мультфільму в столиці та зустрітися з творцями стрічки.

Про це повідомляється на сайті Держкіно.

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Де буде спецпоказ "Мавки"

Спецпоказ мультфільму "Мавка. Лісова пісня", а також зустріч із режисером фільму, Олегом Маламужем, та виконавцем однієї з ролей, музикантом Фаготом (гурт "ТНМК") відбудеться цієї суботи, 24 червня о 14:00. Для зустрічі з шанувальниками українського кінематографа творці обрали столичний кінотеатр "Краків" на Русанівській набережній.

Вхід для дітей ВПО та дітей військовослужбовців безплатний за попередньою реєстрацією.

Про мультфільм

Робота над ним тривала не один рік, а бюджет склав рекордні 200 млн гривень. В українському прокаті мультфільм зібрав понад 150 млн гривень та мільйони доларів за кордоном. Покази тривають у десятках країн світу.

Над створенням образу головної героїні на екрані працювали: акторка Наталка Денисенко (озвучила Мавку), співачка Христина Соловій (заспівала у двох офіційних саундтреках фільму) та прима-балерина Катерина Кухар (наділила Мавку рухами та пластикою).

Музику до мультфільму створив український гурт "ДахаБраха", а вбрання для головної героїні розроблено дизайнеркою і письменницею Ольгою Навроцькою.Ключових героїв анімаційного фільму озвучили українські знаменитості.

Нагадаємо, раніше ми писали, що творці "Мавки" презентували збірку оркестрової музики з мультфільму. Також ми розповідали, що мультфільм "Мавка. Лісова пісня" зібрав у Франції бокс-офіс більше, ніж в Україні.