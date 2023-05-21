В Краснодаре требуют запретить петь песни Верки Сердючки
Певица Верка Сердючка снова стала врагом некоторых россиян. После того, как создатель артистки, композитор Андрей Данилко переписал композицию Dancing Lasha tumbai на "Раша, гудбай", фанатов Сердючки в РФ стало значительно меньше. А тем, кто до сих пор поет песни Верки, мэр города Краснодар хочет запретить это делать.
Информацию сообщают росСМИ.
Сердючка под запретом
Глава Краснодара Евгений Наумов поручил правоохранительным органам исключить возможность исполнения песни "Гуляночка" Верки Сердючки. Путинист предлагает вообще запретить исполнение песен украинки. Причиной такого решения послужил недавний скандал в этом южном городе.
В местном караоке-клубе некоторые посетители спели песню "Гуляночка". И все бы ничего, впрочем, в тексте композиции есть строка "Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так". Видео попало в сеть. Россияне с пеной у рта возмущены, как фрагмент гимна Украины с таким призывом вообще можно исполнять в российском городе.
Руководство караоке-клуба заверило, что как только прозвучали эти слова, звукорежиссер выключил песню Сердючки. Это уже не первый раз, когда композиции Данилко вызывают ажиотаж в стране-террористе. Так, например, на организаторов детского праздника в Липецкой области, включивших песню Сердючки, написали донос в местные правоохранительные органы.
Напомним, ранее мы писали, что Андрей Данилко променял звезду Сердючки на желтую шляпу: поклонники заценили. Также мы рассказывали, что во время выступления на "Евровидении" у Верки Сердючки случился конфуз.