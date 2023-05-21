В Краснодаре требуют запретить петь песни Верки Сердючки

Певица Верка Сердючка на конкурсе "Евровидение-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Певица Верка Сердючка снова стала врагом некоторых россиян. После того, как создатель артистки, композитор Андрей Данилко переписал композицию Dancing Lasha tumbai на "Раша, гудбай", фанатов Сердючки в РФ стало значительно меньше. А тем, кто до сих пор поет песни Верки, мэр города Краснодар хочет запретить это делать.

Информацию сообщают росСМИ.

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Сердючка под запретом

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил правоохранительным органам исключить возможность исполнения песни "Гуляночка" Верки Сердючки. Путинист предлагает вообще запретить исполнение песен украинки. Причиной такого решения послужил недавний скандал в этом южном городе.

В местном караоке-клубе некоторые посетители спели песню "Гуляночка". И все бы ничего, впрочем, в тексте композиции есть строка "Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так". Видео попало в сеть. Россияне с пеной у рта возмущены, как фрагмент гимна Украины с таким призывом вообще можно исполнять в российском городе.

Руководство караоке-клуба заверило, что как только прозвучали эти слова, звукорежиссер выключил песню Сердючки. Это уже не первый раз, когда композиции Данилко вызывают ажиотаж в стране-террористе. Так, например, на организаторов детского праздника в Липецкой области, включивших песню Сердючки, написали донос в местные правоохранительные органы.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Данилко променял звезду Сердючки на желтую шляпу: поклонники заценили. Также мы рассказывали, что во время выступления на "Евровидении" у Верки Сердючки случился конфуз.