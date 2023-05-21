В Краснодарі вимагають заборонити співати пісні Вєрки Сердючки

Співачка Вєрка Сердючка на конкурсі "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Співачка Вєрка Сердючка знову стала ворогом деяких росіян. Після того, як творець артистки, композитор Андрій Данилко переписав композицію Dancing Lasha tumbai на "Раша, гудбай", фанатів Сердючки у РФ значно поменшало. А тим, хто й досі співає пісні Вєрки, мер міста Краснодар хоче заборонити це робити.

Інформацію повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Сердючка під забороною

Очільник Краснодара Євген Наумов доручив правоохоронним органам виключити можливість виконання пісні "Гуляночка" Вєрки Сердючки. Путініст пропонує взагалі заборонити виконання пісень українки. Причиною такого рішення став нещодавній скандал в цьому південному місті.

У місцевому караоке-клубу деякі відвідувачі заспівали пісню "Гуляночка". І все б нічого, втім в тексті композиції є рядок "Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так". Відео потрапило в мережу. Росіяни з піною у рота обурені, як фрагмент гімну України з таким закликом взагалі можна виконувати в російському місті.

Керівництво караоке-клубу запевнило, що як тільки пролунали ці слова, звукорежисер вимкнув пісню Сердючки. Це вже не вперше, коли композиції Данилка викликають ажіотаж в країні-терористі. Так, наприклад, на організаторів дитячого свята в Липецькій області, які увімкнули пісню Сердючки, написали донос в місцеві правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Данилко проміняв зірку Сердючки на жовтий капелюх: шанувальники зацінили. Також ми розповідали, що під час виступу на "Євробаченні" у Вєрки Сердючки трапився конфуз.