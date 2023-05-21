В Краснодарі вимагають заборонити співати пісні Вєрки Сердючки
Співачка Вєрка Сердючка знову стала ворогом деяких росіян. Після того, як творець артистки, композитор Андрій Данилко переписав композицію Dancing Lasha tumbai на "Раша, гудбай", фанатів Сердючки у РФ значно поменшало. А тим, хто й досі співає пісні Вєрки, мер міста Краснодар хоче заборонити це робити.
Інформацію повідомляють росЗМІ.
Сердючка під забороною
Очільник Краснодара Євген Наумов доручив правоохоронним органам виключити можливість виконання пісні "Гуляночка" Вєрки Сердючки. Путініст пропонує взагалі заборонити виконання пісень українки. Причиною такого рішення став нещодавній скандал в цьому південному місті.
У місцевому караоке-клубу деякі відвідувачі заспівали пісню "Гуляночка". І все б нічого, втім в тексті композиції є рядок "Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так". Відео потрапило в мережу. Росіяни з піною у рота обурені, як фрагмент гімну України з таким закликом взагалі можна виконувати в російському місті.
Керівництво караоке-клубу запевнило, що як тільки пролунали ці слова, звукорежисер вимкнув пісню Сердючки. Це вже не вперше, коли композиції Данилка викликають ажіотаж в країні-терористі. Так, наприклад, на організаторів дитячого свята в Липецькій області, які увімкнули пісню Сердючки, написали донос в місцеві правоохоронні органи.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Данилко проміняв зірку Сердючки на жовтий капелюх: шанувальники зацінили. Також ми розповідали, що під час виступу на "Євробаченні" у Вєрки Сердючки трапився конфуз.