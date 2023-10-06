Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow В Крыму умерла коллаборантка, которая была мамой известных украинских певиц arrow

В Крыму умерла коллаборантка, которая была мамой известных украинских певиц

6 октября 2023 08:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В Крыму умерла коллаборантка, которая была мамой известных украинских певиц
Мать Анны и Марии Опанасюк ANNA MARIA с другими коллаборантами. Фото: Instagram/larisaopanasiuk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В оккупированном Крыму скончалась мама сестер-близнецов Анны и Марии Опанасюк, выступающих в музыкальном дуэте ANNA MARIA. Лариса Опанасюк долгое время сотрудничала с оккупантами и до этого мая была уполномоченной по правам человека незаконной администрации в Крыму.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на главу общественной палаты аннексированного Крыма Александра Форманчука.

Читайте также:

Что известно о коллаборантке

В последние дни своей жизни 60-летняя Опанасюк находилась в отделении реанимации больницы имени Семашко в Симферополе. Она занимала должность уполномоченного по правам человека в аннексированном Крыму с 2019 года. До этого с 2014-го была вице-премьером российского незаконного правительства Крыма, руководила аппаратом совета министров полуострова.

Ее увольнение с позиции омбудсмена связывают со скандалом, разошедшимся в медиа после заявления ее дочерей-близнецов в поддержку Украины. Анна и Мария, проживающие в Киеве, выступают в госпиталях и воинских частях. Что возмутило некоторых коллег умершей женщины.

Ее неоднократно упоминали и в СМИ. Из-за скандального участия в Нацотборе на "Евровидение-2019" и неуверенного ответа о Крыме, дуэта ANNA MARIA напоминали о родителях коллаборантах. На что певицы заявили — родителей не выбирают. Относительно смерти матери — артистки пока не делали никаких заявлений в своих соцсетях на этот счет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ANNA MARIA (@annamariaduet)

Напомним, ранее мы писали, что дуэт ANNA MARIA заявил о своей гражданской позиции. Также мы рассказывали, что умер актер Майкл Хэмбон, исполнитель роли Дамблдора в "Гарри Поттере".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

17:09 Кто имеет право служить в ВСУ по месту жительства: полный список

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз