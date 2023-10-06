В Крыму умерла коллаборантка, которая была мамой известных украинских певиц

Мать Анны и Марии Опанасюк ANNA MARIA с другими коллаборантами. Фото: Instagram/larisaopanasiuk

В оккупированном Крыму скончалась мама сестер-близнецов Анны и Марии Опанасюк, выступающих в музыкальном дуэте ANNA MARIA. Лариса Опанасюк долгое время сотрудничала с оккупантами и до этого мая была уполномоченной по правам человека незаконной администрации в Крыму.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на главу общественной палаты аннексированного Крыма Александра Форманчука.

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В последние дни своей жизни 60-летняя Опанасюк находилась в отделении реанимации больницы имени Семашко в Симферополе. Она занимала должность уполномоченного по правам человека в аннексированном Крыму с 2019 года. До этого с 2014-го была вице-премьером российского незаконного правительства Крыма, руководила аппаратом совета министров полуострова.

Ее увольнение с позиции омбудсмена связывают со скандалом, разошедшимся в медиа после заявления ее дочерей-близнецов в поддержку Украины. Анна и Мария, проживающие в Киеве, выступают в госпиталях и воинских частях. Что возмутило некоторых коллег умершей женщины.

Ее неоднократно упоминали и в СМИ. Из-за скандального участия в Нацотборе на "Евровидение-2019" и неуверенного ответа о Крыме, дуэта ANNA MARIA напоминали о родителях коллаборантах. На что певицы заявили — родителей не выбирают. Относительно смерти матери — артистки пока не делали никаких заявлений в своих соцсетях на этот счет.

Напомним, ранее мы писали, что дуэт ANNA MARIA заявил о своей гражданской позиции. Также мы рассказывали, что умер актер Майкл Хэмбон, исполнитель роли Дамблдора в "Гарри Поттере".