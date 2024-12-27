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В Латвии похоронили бывшего мужа предательницы Седоковой — видео

27 декабря 2024 20:59
Евгений Берестюк - Редактор
Анна Седокова не приехала на похороны бывшего мужа — видео
Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма. Фото: росСМИ
Евгений Берестюк - Редактор

В пятницу, 27 декабря, прошли похороны латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Накануне, 17 декабря, он покончил с собой в Москве. Бывшая жена спортсмена, российская певица украинского происхождения Анна Седокова на церемонию прощания в Ригу (столица Латвии) не приехала.

Об этом сообщают росСМИ.

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Тело 32-летнего Яниса Тиммы было доставлено в Латвию 25 декабря. Для оформления необходимых документов в Москву приезжала мать спортсмена. По некоторым данным, Анна Седокова предлагала родным Тиммы около 29 тысяч долларов, однако взяли они деньги или нет неизвестно. Накануне друг Яниса, бизнесмен из Майами (США) Марк Пугачев объявил сбор средств. Удалось собрать более 60 тысяч евро.

Траурная церемония была открыта. Ближе к белому гробу стояли родители Яниса, его близкие друзья и первая жена, Сана Оша. Именно она родила единственного ребенка Тиммы.

За неделю до самоубийства Тимма и Седокова развелись. Вместе они были с 2019 года, а брак заключили в 2020 году. Общих детей у них не было.

16 декабря Седокова отметила 42-летие, а в первые часы 17 декабря Тимма покончил с собой в одной из пятиэтажек Москвы. Певица, которая строит карьеру в России и молчит о войне в Украине, до сих пор остается в больнице. Туда она попала с нервным срывом.

Напомним, ранее мы писали, что российская блогер Виктория Боня попала в скандал из-за поздравления украинского боксера Александра Усика. Также мы рассказывали, что экс-муж предательницы Седоковой взял в долг у нее деньги перед смертью.

Анна Седокова похороны Баскетбол российские звезды Янис Тимма

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