В Ливерпуле заметили двойника Верки Сердючки: где в это время был Данилко

Двойник Верки Сердючки на конкурсе "Евровидение-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

В английский Ливерпуль, в котором проходит "Евровидение-2023", приехали тысячи поклонников песенного конкурса. Один из них умело преобразился в Верку Сердючку, которая представляла Украину на шоу в 2007 году.

Новини.LIVE покажет фото псевдо Верки и расскажет, где в тот момент был "отец" артистки, композитор и певец Андрей Данилко.

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Перед началом первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2023" папарацци встретили поклонника конкурса прямо в центре Ливерпуля. Он, с двумя друзьями, превратились в Верку Сердючку и ее танцоров.

Двойник Верки Сердючки и ее танцоры на конкурсе "Евровидение-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Двойник Верки Сердючки и ее танцоры на конкурсе "Евровидение-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

В то же время Андрей Данилко, который более тридцати лет выступает в образе Сердючки, прилетел в Ливерпуль. Компанию ему составила актриса Инна Билоконь, хорошо известная поклонникам артиста как "мама Верки". Звезды опубликовали несколько фото из аэропорта.

Отметим, что Верка Сердючка вместе с бэндом выступят в прямом эфире финала "Евровидения-2023" уже в эту субботу, 13 мая.

Андрей Данилко и Инна Билоконь в аэропорту Ливерпуля. Фото: Instagram/v_serduchka/

Андрей Данилко и Инна Билоконь в паркинге аэропорта Ливерпуля. Фото: Instagram/v_serduchka/

Напомним, ранее мы писали, что украинская группа The Hardkiss открыла первый полуфинал "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что Андрей Данилко не смог вылететь в США на свои концерты.