Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow В Ливерпуле заметили двойника Верки Сердючки: где в это время был Данилко arrow

В Ливерпуле заметили двойника Верки Сердючки: где в это время был Данилко

9 мая 2023 23:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В Ливерпуле заметили двойника Верки Сердючки: где в это время был Данилко
Двойник Верки Сердючки на конкурсе "Евровидение-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В английский Ливерпуль, в котором проходит "Евровидение-2023", приехали тысячи поклонников песенного конкурса. Один из них умело преобразился в Верку Сердючку, которая представляла Украину на шоу в 2007 году.

Новини.LIVE покажет фото псевдо Верки и расскажет, где в тот момент был "отец" артистки, композитор и певец Андрей Данилко.

Читайте также:

Подробности

Перед началом первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2023" папарацци встретили поклонника конкурса прямо в центре Ливерпуля. Он, с двумя друзьями, превратились в Верку Сердючку и ее танцоров.

Двойник Верки Сердючки и ее танцоры на конкурсе "Евровидение-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE
Двойник Верки Сердючки и ее танцоры на конкурсе "Евровидение-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

В то же время Андрей Данилко, который более тридцати лет выступает в образе Сердючки, прилетел в Ливерпуль. Компанию ему составила актриса Инна Билоконь, хорошо известная поклонникам артиста как "мама Верки". Звезды опубликовали несколько фото из аэропорта.

Отметим, что Верка Сердючка вместе с бэндом выступят в прямом эфире финала "Евровидения-2023" уже в эту субботу, 13 мая.

Андрей Данилко и Инна Билоконь в аэропорту Ливерпуля. Фото: Instagram/v_serduchka/
Андрей Данилко и Инна Билоконь в паркинге аэропорта Ливерпуля. Фото: Instagram/v_serduchka/

Напомним, ранее мы писали, что украинская группа The Hardkiss открыла первый полуфинал "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что Андрей Данилко не смог вылететь в США на свои концерты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас