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В Ливерпуле прошли первые репетиции "Евровидения-2023": впечатление украинской делегации

26 апреля 2023 06:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В Ливерпуле прошли первые репетиции "Евровидения-2023": впечатление украинской делегации
Макет сцены песенного конкурса "Евровидение-2023". Фото: eurovision.tv
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже на следующей неделе в английский Ливерпуль начнут приезжать поклонники конкурса "Евровидение". Тогда откроется и официальный фан-городок. Но большинство делегаций уже в Великобритании. Команды активно готовятся к выступлениям в прямом эфире.

Один из соорганизаторов конкурса "Суспільне Мовлення" сообщил, кто из украинцев первым приехал в Ливерпуль.

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Подробности

Благодаря победе группы Kalush Orchestra совместно с британским BBC организацией "Евровидение-2023" занимается и украинский вещатель. Первым из команды Суспільне Мовлення" в Ливерпуль, чтобы принять участие в подготовительных мероприятиях, прибыл режиссер и креативный директор от Украины Герман Ненов

"С 21 апреля мы начали технические репетиции на арене "Евровидения" — работу с крупногабаритным реквизитом и декорациями. Также оттачивали некоторые моменты по свету и графике, корректировали и финальный контроль всех департаментов. Сейчас мы не только продолжаем техническую подготовку, но и уже начали хореографические на репетиционной базе. Совсем скоро перейдем и в репетиции на самой арене "Евровидения", — рассказал Ненов.

По его словам, такого чуткого, внимательного и доброго отношения друг к другу внутри команды он не встречал за всю свою историю работы в шоу-бизнесе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by German Nenov (@german.nenov)

Уже в эту пятницу, 30 апреля, состоятся первые репетиции участников "Евровидения-2023". Они будут закрытыми для прессы. Первая репетиция украинской группы TVORCHI запланирована на 4 мая.

Напомним, ранее мы писали о скандале вокруг "Евровидения-2023" и певицы Русланы Лыжичко. Также мы рассказывали, какое место прогнозируют букмекеры Украины на "Евровидении-2023".

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