В Ливерпуле прошли первые репетиции "Евровидения-2023": впечатление украинской делегации

Макет сцены песенного конкурса "Евровидение-2023". Фото: eurovision.tv

Уже на следующей неделе в английский Ливерпуль начнут приезжать поклонники конкурса "Евровидение". Тогда откроется и официальный фан-городок. Но большинство делегаций уже в Великобритании. Команды активно готовятся к выступлениям в прямом эфире.

Один из соорганизаторов конкурса "Суспільне Мовлення" сообщил, кто из украинцев первым приехал в Ливерпуль.

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Благодаря победе группы Kalush Orchestra совместно с британским BBC организацией "Евровидение-2023" занимается и украинский вещатель. Первым из команды Суспільне Мовлення" в Ливерпуль, чтобы принять участие в подготовительных мероприятиях, прибыл режиссер и креативный директор от Украины Герман Ненов

"С 21 апреля мы начали технические репетиции на арене "Евровидения" — работу с крупногабаритным реквизитом и декорациями. Также оттачивали некоторые моменты по свету и графике, корректировали и финальный контроль всех департаментов. Сейчас мы не только продолжаем техническую подготовку, но и уже начали хореографические на репетиционной базе. Совсем скоро перейдем и в репетиции на самой арене "Евровидения", — рассказал Ненов.

По его словам, такого чуткого, внимательного и доброго отношения друг к другу внутри команды он не встречал за всю свою историю работы в шоу-бизнесе.

Уже в эту пятницу, 30 апреля, состоятся первые репетиции участников "Евровидения-2023". Они будут закрытыми для прессы. Первая репетиция украинской группы TVORCHI запланирована на 4 мая.

Напомним, ранее мы писали о скандале вокруг "Евровидения-2023" и певицы Русланы Лыжичко. Также мы рассказывали, какое место прогнозируют букмекеры Украины на "Евровидении-2023".