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В сети появились первые кадры долгожданного фильма "Дюна 2"

27 апреля 2023 17:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В сети появились первые кадры долгожданного фильма "Дюна 2"
Фото из фильма "Дюна". Фото: Warner Bros. Entertainment Inc./Chia Bella James
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Премьеру фэнтезийного фильма "Дюна 2" режиссера Дэнни Вильнева с нетерпением ждут миллионы кинозрителей. После успеха первой части внимание многих приковано к сюжетной линии и образам героев. Киностудия Warner Bros. порадовала поклонников фильма и показала кадры из будущей картины.

Эксклюзивными кадрами поделилось издание Vanity Fair.

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Кроме главного героя, которого сыграл актер Тимоти Шаламе, на кадрах фильма можно увидеть Остина Батлера в образе Фэйд-Раута, Флоренс Пью в образе принцессы Ирулан, а также Лею Сейд в образе Леди Марго.

Фото из фильма "Дюна 2". Фото: Vanity Fair
Фото из фильма "Дюна 2". Фото: Vanity Fair
Фото из фильма "Дюна 2". Фото: Vanity Fair
Фото из фильма "Дюна 2". Фото: Vanity Fair

В разговоре с Vanity Fair режиссер Дени Вильнев подчеркнул, что между двумя частями "Дюны" не будет ни одного скачка во времени. События сиквела продолжат развиваться с того момента, на котором завершилась первая часть. Мировой релиз "Дюны 2" состоится 3 ноября этого года.

О фильме

"Дюна" — киноадаптация одноименного романа Фрэнка Герберта 1965 года, часть большой медиафраншизы. События разворачиваются в далеком будущем: юный Пол Атрейдес и его семья, благородный Дом Атрейдесов, оказываются втянутыми в войну за опасную пустынную планету Арракис, между коренным народом фремен и бывшими правителями Арракиса, Домом Харконненов.

Отметим, что первая часть фильма Дени Вильнева была номинирована в десяти категориях премии "Оскар", включая "Лучший фильм". В итоге лента Вильнева получила шесть статуэток.

Напомним, ранее мы писали, что "Черное зеркало" возвращается на экраны: когда ждать шестой сезон популярного сериала. Также мы рассказывали, что актеры Марго Робби и Райан Гослинг в ярких образах посетили премьеру фильма "Барби".

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