Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow В сеть "слили" видео поцелуев Леонардо Ди Каприо с новой пассией arrow

В сеть "слили" видео поцелуев Леонардо Ди Каприо с новой пассией

7 сентября 2023 07:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В сеть "слили" видео поцелуев Леонардо Ди Каприо с новой пассией
Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Голливудского актера Леонардо Ди Каприо и итальянскую модель Виттория Черетти "застукали" за объятиями и поцелуями во время вечеринки в ночном клубе на Ибице (Испания). Видео сняли почти месяц назад, но обнародовали его только сейчас.

Об этом сообщает издание Page Six.

Читайте также:

Подробности

25-летняя Виттория на видео снята в золотом топе, а оскароносный актер выбрал неприметную темную футболку. Лтшь за несколько часов до этого 48-летний Ди Каприо провел день на яхте в компании двух других моделей. На борту также находились его давний друг Тоби Магуайр и редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул.

В конце августа Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти также попали в объективы папарацци на прогулке в Санта-Барбаре (США). Впервые они были замечены вместе на прогулке в Каннах (Франция) в мае этого года. А в августе они были вместе на звездной вечеринке по случаю дня рождения итальянского модельера Рикардо Тиши.

Черетти с 2020 года она была замужем за диджеем Маттео Миллери, известным под псевдонимом Anyma. В июне этого года заявила о разводе

Что касается голливудской звезды, то в прошлом году он разошелся с моделью Камиллой Морроне. Ди Каприо также приписывали роман с моделью Джиджи Хадид.

Модель Виттория Черетти. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Леонардо Ди Каприо обвинили в лицемерии. Также мы рассказывали, что экс-невеста Ди Каприо примерила откровенный наряд в стильной фотосессии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз