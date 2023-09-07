В сеть "слили" видео поцелуев Леонардо Ди Каприо с новой пассией

Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Google

Голливудского актера Леонардо Ди Каприо и итальянскую модель Виттория Черетти "застукали" за объятиями и поцелуями во время вечеринки в ночном клубе на Ибице (Испания). Видео сняли почти месяц назад, но обнародовали его только сейчас.

Об этом сообщает издание Page Six.

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25-летняя Виттория на видео снята в золотом топе, а оскароносный актер выбрал неприметную темную футболку. Лтшь за несколько часов до этого 48-летний Ди Каприо провел день на яхте в компании двух других моделей. На борту также находились его давний друг Тоби Магуайр и редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул.

В конце августа Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти также попали в объективы папарацци на прогулке в Санта-Барбаре (США). Впервые они были замечены вместе на прогулке в Каннах (Франция) в мае этого года. А в августе они были вместе на звездной вечеринке по случаю дня рождения итальянского модельера Рикардо Тиши.

Черетти с 2020 года она была замужем за диджеем Маттео Миллери, известным под псевдонимом Anyma. В июне этого года заявила о разводе

Что касается голливудской звезды, то в прошлом году он разошелся с моделью Камиллой Морроне. Ди Каприо также приписывали роман с моделью Джиджи Хадид.

Модель Виттория Черетти. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Леонардо Ди Каприо обвинили в лицемерии. Также мы рассказывали, что экс-невеста Ди Каприо примерила откровенный наряд в стильной фотосессии.