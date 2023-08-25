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В Милане похоронили Тото Кутуньо: фото

25 августа 2023 07:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В Милане похоронили Тото Кутуньо: фото
Похороны Тото Кутуньо. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Милане прошла торжественная церемония прощания с итальянским певцом Тото Кутуньо. С умершим накануне 80-летним артистом, кроме членов семьи и близкого окружения, пришли попрощаться сотни фанатов, звездные друзья и журналисты.

Об этом сообщает издание Leggo.

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Траурная церемония прошла в миланской базилике Санти-Нерео-эд-Акиллео. Именно в этой церкви Кутуньо обвенчался со своей супругой Карлой в 1971 году. Гроб с телом Тото несли, а затем опускали под аплодисменты и песню L'italiano. Не всем пришедшим на траурную церемонию хватило места в помещении.

На прощании были замечены исполнители Джанни Моранди и Пупо (Энцо Гинацци). "Большой друг, великий человек и великий артист", — лаконично сказали они.

Последние месяцы жизни Тото Кутуньо провел в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Более 10 лет он боролся с онкологией. В конце лета состояние певца ухудшилось, поэтому врачи не отходили от него ни на шаг. Об этом сообщил менеджер звезды Данило Манкузо.

Похороны Тото Кутуньо. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что певица Камалия почтила память Тото Кутуньо. Также мы рассказывали, что мать умершей звезды сериала "Эйфория", актера Ангуса Клауда, прокомментировала слухи о самоубийстве.

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