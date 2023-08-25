В Милане похоронили Тото Кутуньо: фото
В Милане прошла торжественная церемония прощания с итальянским певцом Тото Кутуньо. С умершим накануне 80-летним артистом, кроме членов семьи и близкого окружения, пришли попрощаться сотни фанатов, звездные друзья и журналисты.
Об этом сообщает издание Leggo.
Похороны известного певца
Траурная церемония прошла в миланской базилике Санти-Нерео-эд-Акиллео. Именно в этой церкви Кутуньо обвенчался со своей супругой Карлой в 1971 году. Гроб с телом Тото несли, а затем опускали под аплодисменты и песню L'italiano. Не всем пришедшим на траурную церемонию хватило места в помещении.
На прощании были замечены исполнители Джанни Моранди и Пупо (Энцо Гинацци). "Большой друг, великий человек и великий артист", — лаконично сказали они.
Последние месяцы жизни Тото Кутуньо провел в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Более 10 лет он боролся с онкологией. В конце лета состояние певца ухудшилось, поэтому врачи не отходили от него ни на шаг. Об этом сообщил менеджер звезды Данило Манкузо.
Напомним, ранее мы писали, что певица Камалия почтила память Тото Кутуньо. Также мы рассказывали, что мать умершей звезды сериала "Эйфория", актера Ангуса Клауда, прокомментировала слухи о самоубийстве.