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В Германии закрыли дело в отношении вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна

30 августа 2023 08:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В Германии закрыли дело в отношении вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна
Музыкант Тиль Линдеманн. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Германии прекратили уголовное расследование против фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна. Музыканта подозревали в домогательстве, насилии и избиении. Впрочем, сейчас дело закрыто.

Об этом сообщает издание Berliner Zeitung со ссылкой на заявление представителей берлинской прокуратуры.

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Подробности громкого дела

60-летнего музыканта обвиняли в насилии в отношении поклонниц: об этом заявили сразу несколько женщин. Однако адвокаты Линдеманна утверждали, что в прокуратуру обратились под видом жертв некоторые третьи лица, а их заявления были построены на сообщениях в интернете.

Ранее распространялась информация, что молодые женщины заранее отбирались менеджером группы для секса. Их приглашали через Instagram на закрытую вечеринку после выступления, предупреждая, что вход возможен только с согласия на половой контакт. Тиллю угрожало до 10 лет заключения.

До этого участники Rammstein, не дождавшись результатов расследования, выразили Тиллю свое возмущение, считая, что он их вовлекает в "грязное дело". Музыканты уже обсуждали предложение о роспуске группы. Из-за обвинений издательство Kiepenheuer&Witsch прекратило сотрудничество с Линдеманном, не дождавшись приговора прокуратуры и суда.

Напомним, ранее мы писали, что с режиссера Люка Бессона сняли обвинения в изнасиловании актрисы. Также мы рассказывали, что бывшая клиентка обвинила мужа Бритни Спирс в притязаниях.

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