В новом сериале Netflix рассекретили еще одно прозвище принца Гарри

Принц Гарри. Фото: Google

Накануне на стриминговой платформе Netflix вышел новый документальный сериал "Сердце Invictus" с принцем Гарри. В одном из эпизодов его друг рассекретил одно из многочисленных прозвищ члена королевской семьи.

Об этом сообщает издание Hello.

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Не секрет, что жена принца Гарри, Меган Маркл называет его "Эйч" (буква H), потому что он Гарольд (Harold) для своего брата, принца Уильяма, и отца, короля Чарльза III. Но у герцога Сассекского есть другое прозвище, которое используют его друзья.

Канадский гребец Даррел Линг рассказал, что Гарри также называют "Принц". В четвертом выпуске нового документального сериала друзья побеседовали о турнире. Там Даррел и обратился к другу именно так. Кстати, к Гарри также обращаются и за другими его титулами: граф Дамбартон, барон Килкил.

Новый документальный сериал стал частью многомиллионного контракта принца Гарри и Меган Маркл со стриминговой компанией Netflix. Он рассказывает о нескольких участниках Invictus из разных стран.

Игры непокоренных (Invictus Games) — международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле. В спортивных играх, основанных принцем Гарри, участвуют раненые военнослужащие. Именно служба в армии и нестабильное эмоциональное состояние вдохновили герцога Сассекского создать этот проект в 2014 году. Ближайшие Invictus Games пройдут с 9 по 16 сентября в Дюссельдорфе (Германия).

Напомним, ранее мы писали, что Меган Маркл перестала носить драгоценное кольцо, подаренное принцем Гарри. Также мы рассказывали, что герцог и герцогиня Сассекские не могут договориться о методах воспитания детей.