У Оли Поляковой за границей украли чемодан со сценическими костюмами

Певица Оля Полякова и чемоданы в аэропорту. Фото: коллаж Новини.LIVE

Певица Оля Полякова недавно представила новую концертную программу "Все буде добре". Ее уже увидели в Украине и Польше. Артистка улетела в Кипр, чтобы отыграть новый концерт. Впрочем, в аэропорту Ларнаки с ней произошла неприятная ситуация.

Об этом певица сообщила в своих Instastories.

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В столицу островного европейского государства Полякова прилетела из Будапешта (Венгрия). В терминале аэропорта Ларнака Полякова пожаловалась на огромные очереди на паспортном контроле. Несмотря на большое количество пассажиров, работали всего два офицера.

Оля Полякова в аэропорту Ларнаки, Кипр. Фото: Instastories/polyakovamusic

Впрочем, окончательно настроение Поляковой испортило не это. Певица так и не получила один из своих чемоданов, в котором были сценические костюмы для запланированного концерта. В Instastories возмущенная Полякова не сдерживала себя.

"Бл***кий ретроградный Меркурий таки работает. У меня сп***или чемодан. И где, не понятно, здесь, или там, или он не доехал. Один есть, другого нет. Нет большого, со всей одеждой. Приехала на концерт, блин", — поделилась неприятной ситуацией с подписчиками Полякова.

Так что вполне возможно, чемодан певицы не украли, а авиакомпания отправила его не туда. Пока что Полякова на связь с поклонниками не вышла.

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова в прямом эфире подвергла критике скандальное интервью обладательницы украинского гражданства, певицы Ани Лорак. Также мы рассказывали, что Полякова пожаловалась шоувумен Маше Ефросининой на своего 60-летнего мужа.