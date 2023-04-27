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В Олі Полякової за кордоном вкрали валізу зі сценічними костюмами

27 квітня 2023 11:21
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В Олі Полякової за кордоном вкрали валізу зі сценічними костюмами
Співачка Оля Полякова та валізи в аеропорту. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Співачка Оля Полякова нещодавно презентувала нову концертну програму "Все буде добре". Її вже побачили в Україні та Польщі. Артистка полетіла до Кіпру, аби відіграти новий концерт. Втім, в аеропорту Ларнаки з нею сталася неприємна ситуація. 

Про це співачка повідомила у своїх Instastories. 

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До столиці острівної європейської держави Полякова прилетіла з Будапешту (Угорщина). В терміналі аеропорту Ларнака Полякова поскаржилась на величезні черги на паспортному контролі. Попри велику кількість пасажирів, працювали всього два офіцери. 

Оля Полякова в аеропорту Ларнаки, Кіпр. Фото: Instastories/polyakovamusic

Втім, остаточно настрій Поляковій зіпсувало не це. Співачка так і не отримала одну зі своїх валіз, в якій були сценічні костюми для запланованого концерту. В Instastories обурена Полякова не стримувала себе. 

"Бл***кий ретроградний Меркурій таки працює. В мене сп***или валізу. І де не зрозуміло, чи тут, чи там, чи він не доїхав. Один є, іншого не має. Не має великою, з усім одягом. Приїхала на концерт, блін", — поділилась неприємною ситуацією з підписниками Полякова. 

То ж цілком можливо, валізу співачки не вкрали, а авіакомпанія відправила її не туди. Поки що Полякова на зв'язок з шанувальниками не вийшла.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова у прямому ефірі розкритикувала скандальне інтерв'ю власниці українського громадянства, співачки Ані Лорак. Також ми розповідали, що Полякова пожалілася шоувумен Маші Єфросиніній на свого 60-річного чоловіка.

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