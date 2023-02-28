Шакира о расставании с Жераром Пике: новые подробности

"В аду есть отдельное место": новые высказывания Шакиры о расставании с Жераром Пике
Расставание колумбийской певицы Шакиры и испанского футболиста Жерара Пике активно обсуждают в соцсетях. Хотя "адиос" артистка сказала спортсмену еще в июне прошлого года. Шакира не отпускает болезненную ситуацию: она выпустила уже три песни, в которых напоминает бывшему о его измене. И раздает откровенные интервью.
Последнее, появившееся на YouTube канале Ultima Hora, подорвало соцсети.
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По словам певицы, после расставания с 36-летним Пике она стала сильнее. Теперь Шакира не собирается зависеть от мужчин.
"Я купилась на эту историю о том, что женщине нужен мужчина, чтобы быть полноценной. У меня тоже была мечта о семье, где у детей мама и папа живут под одной крышей", — призналась 46-летняя Шакира.
Колумбийская дива не забыла и о 23-летней студентке Кларе Чиа, с которой изменял ей Пике. Спортсмен уже не скрывает свою новую пассию и выводит ее в свет, публикует фотографии и сбегает вместе с ней от папарацци.
"В аду есть отдельное место, котел для женщин, которые не поддерживают других женщин", — откровенно высказалась о молодой девушке Шакире.
Тем временем певица собирает максимум дивидендов от расставания с Пике. За это время она выпустила три песни, в которых намекает на предательство спортсмена. Испанское издание elEсономиста посчитало, что благодаря невероятным показателям загрузок и прослушиваний Шакира заработала на композициях 34 миллиона долларов.
История любви Шакиры и Пике
Звездная парочка познакомилась в 2010 году во время выступлений на съемках видеоклипа на песню Waka Waka (This time for Africa), ставшая официальным гимном Чемпионата мира по футболу в Южно-Африканской Республике. Между Шакирой и Жераром сразу возникла страсть, и свои отношения они подтвердили в феврале 2011 года. Интересный факт — у обоих день рождения 2 февраля. Колумбийская певица старше спортсмена на десять лет.
В сентябре 2012 певица сообщила о том, что пара ждет ребенка. 22 января 2013 года в Барселоне Шакира родила мальчика, которого назвали Милан Пике Мебарак. Через три года у звездной пары родился сын Саша. Несмотря на наличие двоих детей, Шакира и Жерар официально не оформили брак.
Об измене певица узнала случайно. Она вернулась с гастролей и увидела, что кто-то ел клубничное варенье. Дело в том, что Жерар его не любит. Так Шакира и выяснила, что спортсмен водил в их спальню любовницу. Расставание было мгновенным.
Напомним, ранее мы писали, что фанаты Шакиры выгнали из ресторана Жерара Пике и его новую пассию. Также мы рассказывали, что Шакира опубликовала видео, в котором намекнула на "убийство" Жерара Пике и его новой девушки.