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У Пэрис Хилтон умерла собака, которая была вместе со звездой 23 года

23 мая 2023 08:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
У Пэрис Хилтон умерла собака, которая была вместе со звездой 23 года
Светская львица Пэрис Хилтон с одной из своих собачек. Фото: Paris Hilton website
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская диджейка и светская львица Пэрис Хилтон сообщила о смерти самого родного для нее домашнего любимца. У звезды умерла чихуахуа по прозвищу Харадзюку Битч. Песику было 23 года.

Об этом Хилтон сообщила в своих соцсетях.

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Подробности

Пэрис показала фотографии, как ее маленькая собачка делала жизнь светской львицы более яркой. Звезда обожает миниатюрных песиков, впрочем, Харадзюка Битч была самой любимой и старшей из всех домашних животных Хилтон.

"Она прожила долгую, прекрасную и знаковую жизнь, окруженная любовью к своему последнему спокойному сну. Словами невозможно передать огромную боль, которую я сейчас чувствую. Она была больше, чем просто домашним любимцем. Она была для меня семьей, верным другом, который всегда был рядом со мной при любых поворотах жизни", — написала 42-летняя Хилтон.

Свои соболезнования звезде выразили тысячи поклонников. Слова поддержки написала и мать Пэрис, шоувумен Кэти Хилтон. "Мне очень жаль, Пэрис. 23 года, я не могу поверить, куда идет время. Я люблю тебя. Мама", — написала она в комментариях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомним, ранее мы писали, что Пэрис Хилтон сделала аборт в 20 лет и ее изнасиловали в 15. Также мы рассказывали, что Пэрис Хилтон рассекретила имя новорожденного сына.

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