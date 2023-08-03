Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow В семье Ольги Сумской и Виталия Борисюка умер близкий человек arrow

В семье Ольги Сумской и Виталия Борисюка умер близкий человек

3 августа 2023 08:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В семье Ольги Сумской и Виталия Борисюка умер близкий человек
Актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк. Фото: Anna Leonenko
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В семье актерской звездной семьи произошло горе. Умер отец мужа Ольги Сумской, Виталия Борисюка. Об утрате первой публично сообщила именно Сумская.

Соответствующий пост появился в ее соцсетях.

Читайте также:

Смерть родного человека

Публикацию с печальной новостью Ольга дополнила общей фотографией звездной семьи, на которой с букетом цветов улыбается отец Виталия Борисюка.

"Ушел из жизни Николай Петрович Борисюк. Глубокие соболезнования Виталию и сестре Натали. Светлая память нашему дорогому, самому хорошему в мире отцу и дедушке, моему невероятному свекру! Летите, наш родной", — написала Сумская.

Свои соболезнования в комментариях оставили подписчики актрисы и телеведущий Алексей Суханов.

Комментарии под сообщением Сумской. Скриншот: Instagram/olgasumska

Виталий Борисюк мало рассказывал о своих родителях. Николай Петрович работал в сфере сельского хозяйства, служил в министерстве. Затем возглавлял учреждение, которое контролировало все сельхозинституты и техникумы Украины.

Виталий отмечал в одном из интервью, что отец  поддерживал его в обучении актерскому мастерству. Муж Ольги Сумской считает, что это было не просто так: у отца также были способности к актерству и роскошный голос.

Напомним, ранее мы писали, что Ольга Сумская с младшей дочерью-актрисой показала фото с общих гастролей. Также мы рассказывали, что Сумская вступилась за охранника киевской поликлиники, которого отправили в СИЗО.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

В частной школе Ирпеня избили третьеклассника, когда рядом стояла учитель: интервью с мамой ребенка

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз