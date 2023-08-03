В семье Ольги Сумской и Виталия Борисюка умер близкий человек

Актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк. Фото: Anna Leonenko

В семье актерской звездной семьи произошло горе. Умер отец мужа Ольги Сумской, Виталия Борисюка. Об утрате первой публично сообщила именно Сумская.

Соответствующий пост появился в ее соцсетях.

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Публикацию с печальной новостью Ольга дополнила общей фотографией звездной семьи, на которой с букетом цветов улыбается отец Виталия Борисюка.

"Ушел из жизни Николай Петрович Борисюк. Глубокие соболезнования Виталию и сестре Натали. Светлая память нашему дорогому, самому хорошему в мире отцу и дедушке, моему невероятному свекру! Летите, наш родной", — написала Сумская.

Свои соболезнования в комментариях оставили подписчики актрисы и телеведущий Алексей Суханов.

Комментарии под сообщением Сумской. Скриншот: Instagram/olgasumska

Виталий Борисюк мало рассказывал о своих родителях. Николай Петрович работал в сфере сельского хозяйства, служил в министерстве. Затем возглавлял учреждение, которое контролировало все сельхозинституты и техникумы Украины.

Виталий отмечал в одном из интервью, что отец поддерживал его в обучении актерскому мастерству. Муж Ольги Сумской считает, что это было не просто так: у отца также были способности к актерству и роскошный голос.

Напомним, ранее мы писали, что Ольга Сумская с младшей дочерью-актрисой показала фото с общих гастролей. Также мы рассказывали, что Сумская вступилась за охранника киевской поликлиники, которого отправили в СИЗО.