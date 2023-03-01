В семье победительницы шоу Танцы со звездами Илоны Гвоздевой случилось горе

В семье победительницы шоу "Танцы со звездами" произошло горе
В семье победительницы пятого сезона шоу "Танцы со звездами", хореографа Илоны Гвоздевой произошло горе. Умерла ее бабушка.
Об этом танцовщица сообщила в своем Instagram.
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По словам Илоны, своих родных бабушек она потеряла уже очень давно. Когда вышла замуж за Ивана Хомякука, его родственница стала близким человеком в жизни телезвезды.
"Это была невероятная женщина, всегда искренняя улыбка, сколько добра и любви было в ее глазах, какие у нее были золотые руки и самое доброе сердце любящей матери, бабушки и женщины. Всегда будем помнить Вас", — написала Илона.
Публикацию Гвоздева дополнила снимками из семейной фотосессии, в которой приняла участие и умершая родственница. Одной из первых из коллег по шоу-бизнесу свои соболезнования Илоне выразила певица Светлана Тарабарова.
Напомним, ранее мы писали, что актриса Ольга Сумская почтила память матери, умершей в начале войны. Также мы рассказывали, что на 51-м году жизни скончался один из основателей и фронтмен украинской рок-группы "Мертвий півень" Любомир Футорский.