Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow В России оштрафовали Бориса Гребенщикова за "дискредитацию" оккупационной армии arrow

В России оштрафовали Бориса Гребенщикова за "дискредитацию" оккупационной армии

15 июня 2023 15:19
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В России оштрафовали Бориса Гребенщикова за "дискредитацию" оккупационной армии
Лидер группы "Аквариум", певец Борис Гребенщиков. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Российский музыкант, лидер группы "Аквариум", Борис Гребенщиков, был оштрафован. До этого на него был составлен протокол о "дискредитации" армии РФ. Приговор вынес один из московских судов.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Подробности

Тверской суд Москвы назначил 69-летнему музыканту административный штраф в размере 50 тысяч рублей (620 долларов). Поводом к составлению протокола стало интервью Бориса Гребенщикова одному из израильских телеканалов в мае 2022 года. Тогда музыкант заявил, что "уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности — это и есть фашизм".

Внимание на это обратил пропутинский журналист Армен Гаспарян. В своем Telegram канале он написал, что Гребенщиков назвал всех россиян фашистами и опубликовал фрагмент из интервью.

Позже депутат госдумы РФ Султан Хамзаев обратился в следственный комитет с просьбой проверить высказывания Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию армии. В мае протокол поступил в Тверской суд. Защита музыканта просила прекратить производство по делу, отметив, что артист высказал личное мнение в интервью.

Напомним, ранее мы рассказывали, что пропутинские русские певцы Григорий Лепс и Николай Басков пообещали платить вознаграждение за уничтоженные танки ВСУ. Также мы рассказывали, что заключенный российский актер Михаил Ефремов хотел попасть в "Вагнер" и воевать против Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас