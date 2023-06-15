В России оштрафовали Бориса Гребенщикова за "дискредитацию" оккупационной армии

Лидер группы "Аквариум", певец Борис Гребенщиков. Фото: Google

Российский музыкант, лидер группы "Аквариум", Борис Гребенщиков, был оштрафован. До этого на него был составлен протокол о "дискредитации" армии РФ. Приговор вынес один из московских судов.

Об этом сообщают росСМИ.

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Тверской суд Москвы назначил 69-летнему музыканту административный штраф в размере 50 тысяч рублей (620 долларов). Поводом к составлению протокола стало интервью Бориса Гребенщикова одному из израильских телеканалов в мае 2022 года. Тогда музыкант заявил, что "уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности — это и есть фашизм".

Внимание на это обратил пропутинский журналист Армен Гаспарян. В своем Telegram канале он написал, что Гребенщиков назвал всех россиян фашистами и опубликовал фрагмент из интервью.

Позже депутат госдумы РФ Султан Хамзаев обратился в следственный комитет с просьбой проверить высказывания Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию армии. В мае протокол поступил в Тверской суд. Защита музыканта просила прекратить производство по делу, отметив, что артист высказал личное мнение в интервью.

Напомним, ранее мы рассказывали, что пропутинские русские певцы Григорий Лепс и Николай Басков пообещали платить вознаграждение за уничтоженные танки ВСУ. Также мы рассказывали, что заключенный российский актер Михаил Ефремов хотел попасть в "Вагнер" и воевать против Украины.