В россии начались "чистки" неугодных: нескольким артистам отказали в концертах
Украинская певица Ани Лорак, которая во время полномасштабной войны работает на территории государства-агрессора, оказалась в списке артистов, чьи концерты отменяют в россии из-за "поддержки Украины". Концерты Ани Лорак и ряда российских исполнителей отменили в еще одном городе – Ростове-на-Дону.
Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
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Чьи концерты отменены
По словам чиновника, отменены концерты Валерия Меладзе, Александра Реввы, Ани Лорак и трех групп, которые должны были состояться летом в Ростове-на-Дону.
"Ростовчане не принимают выступления в нашем городе артистов, которые выступают против проведения "спецоперации". Администрация города еще летом прошлого года донесла до организаторов концертов свою жесткую позицию и мнение ростовчан. За это время были отменены концерты "ДДТ", "Мумий Тролля", "Машины времени", Валерия Меладзе, Александра Реввы, Ани Лорак", — сказал Логвиненко.
Ранее сообщалось, что концерты исполнителей были отменены в ряде российских городов. В частности, концерты Меладзе были отменены в Новосибирске, Красноярске и Иркутске.
Напомним, ранее стало известно, что в российском Краснодаре отменили концерт Ани Лорак.
Также ранее певица Ани Лорак, которая в течение года полномасштабного вторжения россии продолжает активно работать на территории государства-агрессора, удивила внезапным постом в соцсетях, где объяснила свою позицию по поводу войны.