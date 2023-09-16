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В России показывают "Барби" и скрывают поцелуй Райана Гослинга с другими мужчинами

16 сентября 2023 11:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В России показывают "Барби" и скрывают поцелуй Райана Гослинга с другими мужчинами
Кадр из фильма "Барби". Фото: Warner Bros. Entertainment Inc.
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Несмотря на санкции голливудских кинокомпаний, в России показывают мировые хиты, собирающие миллионы долларов в прокате. Так, на большие экраны страны-террориста вышла картина "Барби". Впрочем, местные прокатчики кое-что изменили в ней.

Об этом сообщает один из Telegram-каналов.

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Подробности

В одной из сцен, где сыгравший Кена американский актер Райан Гослинг танцует с другими мужчинами и в шутку целуется в щеки, россияне заблюрили на весь кадр. Таким образом, местные прокатчики напомнили о законе страны-террориста о запрещении пропаганды ЛГБТ.

Еще до начала нелегального показа американского фильма в местном минкульте заявили, что "Барби" не соответствует традиционным ценностям. Поєтому фильму не разрешили выдать лицензию. Хотя фактически права на "Барби" принадлежат американской студии Warner Bros., которая покинула кинорынок России в начале полномасштабной войны.

Warner Bros. и другие компании перестали выпускать для российских зрителей новые фильмы. Местные кинотеатры забили тревогу, поскольку западные фильмы приносили необходимую для их существования прибыль, и начали искать всевозможные способы удержать зрителей.

Как работает "серая" схема

Поскольку необходимого для показа в кинотеатрах прокатного удостоверения "Барби" нет, американский фильм, как и другие, показывают в рамках предсеансового обслуживания. В этом случае зритель покупает билет на российскую короткометражку, у которой есть прокатное удостоверение, но перед ней ему показывают иностранный блокбастер.

Лишь через условно три часа хронометража и длинные титры на экране появится название фильма, который кассир пробил на билете. Сеанс засчитывается в единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений страны-террориста о показах фильмов в кинозалах именно короткометражкой, и кинотеатр вроде бы ничего не нарушил.

Напомним, ранее мы писали, что создатели фильма "Барби" выдвинули Райана Гослинга на премию "Оскар". Также мы рассказывали, что украинский экшн "Довбуш" продолжает собирать миллионы в прокате.

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