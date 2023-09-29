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В сериале с Энистон и Уизерспун вспомнили обстрелы Мариуполя: что не понравилось зрителям

29 сентября 2023 10:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В сериале с Энистон и Уизерспун вспомнили обстрелы Мариуполя: что не понравилось зрителям
Фрагмент сериала The Morning Show ("Утреннее шоу") от Apple TV. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Две недели назад начался показ третьего сезона популярного американского сериала "Утреннее шоу", главные роли в котором играют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. В одном из эпизодов упоминается украинский Мариуполь.

Видео появилось в Instagram издание DTF Magazine, а некоторые пользователи соцсетей подвергли критике подачу сценаристов.

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Упоминание о Мариуполе в сериале

Война в Украине — одна из тем нового сезона "Утреннего шоу" от Apple TV. В сети обсуждается фрагмент из четвертого эпизода, в котором упоминается Мариуполь. Главная героиня Брэдли Джексон, которую играет Риз Уизерспун, искала человека, который мог бы показать фотографу, что происходит в Мариуполе.

"Я развлекаю рекламодателей, пока в Украине гибнут люди", — отметила в эпизоде героиня Уизерспун.

Она звонит Павлу, но тот не понимает английского. Коллега Брэдли Джексон берет телефон и начинает разговаривать с ним на русском. Этот факт возмутил многих украинских фанатов популярного сериала.

  • Когда хотели сделать как лучше, а вышло как обычно
  • Как тогда она познакомилась с Павлом не понимающим английский и хотела с ним о чем-то там договариваться. И чего афроамериканка знает русский?
  • Мацкали (москали. — Ред.) из RUDUB (сервис дубляжа в РФ. — Ред.) фразу "россияне снова обстреливают город" перевели как "Азов стреляет по мирным"
  • Кринж.

Далее коллеги связываются с фотографом. Он рассказал, что российские оккупанты постоянно обстреливают Мариуполь и прямо на улицах убивают невинных людей. Отметим, что в предыдущих эпизодах руководство телеканала, на котором работают герои сериала, отказалось идти на шантаж российских хакеров.

Напомним, ранее мы писали, какой звездный актер ежегодно дарит Дженнифер Энистон цветы в День матери. Также мы рассказывали, что HBO представил трейлер четвертого сезона сериала True Detective ("Настоящий детектив").

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