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В Украине стартует первый ЛГБТ+ и квир кинофестиваль: программа и локации

21 июня 2023 20:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В Украине стартует первый ЛГБТ+ и квир кинофестиваль: программа и локации
Sunny Bunny LGBTQIA+ Film Festival. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В среду, 22 июня, в Киеве стартует первый украинский кинофестиваль ЛГБТиК+ тематики под названием Sunny Bunny ("Солнечный зайчик"). До этого это была отдельная программа Киевского международного кинофестиваля "Молодість". Теперь это полноценный кинофестиваль.

Новини.LIVE расскажет подробнее о программе и локациях Sunny Bunny LGBTQIA+ Film Festival.

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Локации и фильм-открытие

Фестиваль пройдет в Киеве с 22 по 28 июня. Основными локациями события станут кинотеатры "Жовтень" и KINO42. Одной из ключевых программ на фестивале является Украинская ретроспектива.

Фильмом-открытием первого Sunny Bunny станет французская документальная лента "Орландо: моя политическая биография" режиссера Поля Б. Пресиадо. Фильм стал сенсацией нынешнего Берлинского международного кинофестиваля и получил четыре награды.

Основан на классической транс-истории "Орландо", из одноименного романа Вирджинии Вульф, который обращается к автору голосами трансгендерных и небинарных людей. Фильм рассказывает о вымышленном персонаже, который стал реальностью.

Фильм-открытие Sunny Bunny LGBTQIA+ Film Festival. Фото: Facebook/sunnybunnyfest

Полнометражная программа Международного конкурса

  • "Неравнодушный гражданин", Идан Хагуэль, Израиль
  • "Дрифтер", Ганнес Гирш, Германия
  • "По протоколам", Фабио Леал, Бразилия
  • "Шелка", Вук Лунгулов-Клотц, США
  • "Моя пустота и я", Адриан Сильвестре, Испания
  • "Нептун Фрост", Анис Узейман, Сол Уильямс, Руанда, Франция, Канада, США
  • "Сравнить ли тебя с летним днем?", Мохаммад Шавки Гассан, Египет, Ливан, Германия
  • "Серебряная дымка", Саша Полак, Нидерланды, Соединенное Королевство
  • "Такая непринужденная", Кристофер Зандлер, Швеция, Норвегия
  • "Синий кафтан", Марьям Тузани, Франция, Марокко, Бельгия, Дания
  • "Волк и пес", Клаудия Варежау, Португалия, Франция

Программа New Colors

  • "Все цвета на свете между черным и белым", Бабатунде Апалово, Нигерия
  • "Кости и имена", Фабиан Штумм, Германия
  • "Айсмайер", Дэвид Вагнер, Австрия, Германия
  • "Подруга моей подруги", Саида Кармона, Испания
  • "Одинокий", Крейг Борхам, Австралия
  • "Медуза Делюкс", Томас Гардиман, Великобритания
  • "Три ночи в неделю", Флоран Гуэлу, Франция
  • "Мы не танцуем даром", Стефанос Тай, Гонконг, США, Филиппины, Канада

Сборник новых короткометражных фильмов

  • "Это свидание" Надежды Парфан
  • "Симеиз" Антона Шебетко
  • "Ваша Мишель" Елены Сиатовской
  • "Он. Она" Яны Кириченко
  • "Сосед по комнате" Евгения Слупчука
  • "До комендантского часа" Анжелики Устименко

Украинская квир-ретроспектива

В рамках этой программы представят шесть полнометражных фильмов: "Тени забытых предков" Сергея Параджанова, "Три истории" Киры Муратовой, "Иван А" Игоря Черницкого, "Папа — брат мамы" Вадима Илькова, "Домашние игры" Алисы Коваленко и "Стоп-земля" Екатерины Горностай.

Программа "Панорама"

  • "Грязная игра", Марко Бергер, Аргентина
  • "Путешествующие огни" Жоау Педру Родригеш, Португалия и Франция
  • "Я люблю тебя, Бексман", Персивал Инталан, Филиппины
  • "Пассажи", Айра Сакс, Франция
  • "Три печальных тигра", Густаво Винагре, Бразилия

Спецсобытие "Квир-борцы"

В ее рамках покажут документальный короткометражный фильм "Украинские квир-борцы за свободу" от Анжелики Устименко. Это фильм о ЛГБТКиА+ военных, рассказывающих о своем опыте в первые недели полномасштабной войны.

Спецсобытие Sunny Bunny "Квир-борцы". Фото: Facebook/sunnybunnyfest

Напомним, ранее мы писали, что певец MELOVIN со скандалом оставил съемки юмористического шоу. Также мы рассказывали, что известный украинский дизайнер совершил каминг-аут.

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