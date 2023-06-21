В Украине стартует первый ЛГБТ+ и квир кинофестиваль: программа и локации

Sunny Bunny LGBTQIA+ Film Festival. Фото: Google

В среду, 22 июня, в Киеве стартует первый украинский кинофестиваль ЛГБТиК+ тематики под названием Sunny Bunny ("Солнечный зайчик"). До этого это была отдельная программа Киевского международного кинофестиваля "Молодість". Теперь это полноценный кинофестиваль.

Новини.LIVE расскажет подробнее о программе и локациях Sunny Bunny LGBTQIA+ Film Festival.

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Локации и фильм-открытие

Фестиваль пройдет в Киеве с 22 по 28 июня. Основными локациями события станут кинотеатры "Жовтень" и KINO42. Одной из ключевых программ на фестивале является Украинская ретроспектива.

Фильмом-открытием первого Sunny Bunny станет французская документальная лента "Орландо: моя политическая биография" режиссера Поля Б. Пресиадо. Фильм стал сенсацией нынешнего Берлинского международного кинофестиваля и получил четыре награды.

Основан на классической транс-истории "Орландо", из одноименного романа Вирджинии Вульф, который обращается к автору голосами трансгендерных и небинарных людей. Фильм рассказывает о вымышленном персонаже, который стал реальностью.

Фильм-открытие Sunny Bunny LGBTQIA+ Film Festival. Фото: Facebook/sunnybunnyfest

Полнометражная программа Международного конкурса

"Неравнодушный гражданин", Идан Хагуэль, Израиль

"Дрифтер", Ганнес Гирш, Германия

"По протоколам", Фабио Леал, Бразилия

"Шелка", Вук Лунгулов-Клотц, США

"Моя пустота и я", Адриан Сильвестре, Испания

"Нептун Фрост", Анис Узейман, Сол Уильямс, Руанда, Франция, Канада, США

"Сравнить ли тебя с летним днем?", Мохаммад Шавки Гассан, Египет, Ливан, Германия

"Серебряная дымка", Саша Полак, Нидерланды, Соединенное Королевство

"Такая непринужденная", Кристофер Зандлер, Швеция, Норвегия

"Синий кафтан", Марьям Тузани, Франция, Марокко, Бельгия, Дания

"Волк и пес", Клаудия Варежау, Португалия, Франция

Программа New Colors

"Все цвета на свете между черным и белым", Бабатунде Апалово, Нигерия

"Кости и имена", Фабиан Штумм, Германия

"Айсмайер", Дэвид Вагнер, Австрия, Германия

"Подруга моей подруги", Саида Кармона, Испания

"Одинокий", Крейг Борхам, Австралия

"Медуза Делюкс", Томас Гардиман, Великобритания

"Три ночи в неделю", Флоран Гуэлу, Франция

"Мы не танцуем даром", Стефанос Тай, Гонконг, США, Филиппины, Канада

Сборник новых короткометражных фильмов

"Это свидание" Надежды Парфан

"Симеиз" Антона Шебетко

"Ваша Мишель" Елены Сиатовской

"Он. Она" Яны Кириченко

"Сосед по комнате" Евгения Слупчука

"До комендантского часа" Анжелики Устименко

Украинская квир-ретроспектива

В рамках этой программы представят шесть полнометражных фильмов: "Тени забытых предков" Сергея Параджанова, "Три истории" Киры Муратовой, "Иван А" Игоря Черницкого, "Папа — брат мамы" Вадима Илькова, "Домашние игры" Алисы Коваленко и "Стоп-земля" Екатерины Горностай.

Программа "Панорама"

"Грязная игра", Марко Бергер, Аргентина

"Путешествующие огни" Жоау Педру Родригеш, Португалия и Франция

"Я люблю тебя, Бексман", Персивал Инталан, Филиппины

"Пассажи", Айра Сакс, Франция

"Три печальных тигра", Густаво Винагре, Бразилия

Спецсобытие "Квир-борцы"

В ее рамках покажут документальный короткометражный фильм "Украинские квир-борцы за свободу" от Анжелики Устименко. Это фильм о ЛГБТКиА+ военных, рассказывающих о своем опыте в первые недели полномасштабной войны.

Спецсобытие Sunny Bunny "Квир-борцы". Фото: Facebook/sunnybunnyfest

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