В Украине стартует первый ЛГБТ+ и квир кинофестиваль: программа и локации
В среду, 22 июня, в Киеве стартует первый украинский кинофестиваль ЛГБТиК+ тематики под названием Sunny Bunny ("Солнечный зайчик"). До этого это была отдельная программа Киевского международного кинофестиваля "Молодість". Теперь это полноценный кинофестиваль.
Новини.LIVE расскажет подробнее о программе и локациях Sunny Bunny LGBTQIA+ Film Festival.
Локации и фильм-открытие
Фестиваль пройдет в Киеве с 22 по 28 июня. Основными локациями события станут кинотеатры "Жовтень" и KINO42. Одной из ключевых программ на фестивале является Украинская ретроспектива.
Фильмом-открытием первого Sunny Bunny станет французская документальная лента "Орландо: моя политическая биография" режиссера Поля Б. Пресиадо. Фильм стал сенсацией нынешнего Берлинского международного кинофестиваля и получил четыре награды.
Основан на классической транс-истории "Орландо", из одноименного романа Вирджинии Вульф, который обращается к автору голосами трансгендерных и небинарных людей. Фильм рассказывает о вымышленном персонаже, который стал реальностью.
Полнометражная программа Международного конкурса
- "Неравнодушный гражданин", Идан Хагуэль, Израиль
- "Дрифтер", Ганнес Гирш, Германия
- "По протоколам", Фабио Леал, Бразилия
- "Шелка", Вук Лунгулов-Клотц, США
- "Моя пустота и я", Адриан Сильвестре, Испания
- "Нептун Фрост", Анис Узейман, Сол Уильямс, Руанда, Франция, Канада, США
- "Сравнить ли тебя с летним днем?", Мохаммад Шавки Гассан, Египет, Ливан, Германия
- "Серебряная дымка", Саша Полак, Нидерланды, Соединенное Королевство
- "Такая непринужденная", Кристофер Зандлер, Швеция, Норвегия
- "Синий кафтан", Марьям Тузани, Франция, Марокко, Бельгия, Дания
- "Волк и пес", Клаудия Варежау, Португалия, Франция
Программа New Colors
- "Все цвета на свете между черным и белым", Бабатунде Апалово, Нигерия
- "Кости и имена", Фабиан Штумм, Германия
- "Айсмайер", Дэвид Вагнер, Австрия, Германия
- "Подруга моей подруги", Саида Кармона, Испания
- "Одинокий", Крейг Борхам, Австралия
- "Медуза Делюкс", Томас Гардиман, Великобритания
- "Три ночи в неделю", Флоран Гуэлу, Франция
- "Мы не танцуем даром", Стефанос Тай, Гонконг, США, Филиппины, Канада
Сборник новых короткометражных фильмов
- "Это свидание" Надежды Парфан
- "Симеиз" Антона Шебетко
- "Ваша Мишель" Елены Сиатовской
- "Он. Она" Яны Кириченко
- "Сосед по комнате" Евгения Слупчука
- "До комендантского часа" Анжелики Устименко
Украинская квир-ретроспектива
В рамках этой программы представят шесть полнометражных фильмов: "Тени забытых предков" Сергея Параджанова, "Три истории" Киры Муратовой, "Иван А" Игоря Черницкого, "Папа — брат мамы" Вадима Илькова, "Домашние игры" Алисы Коваленко и "Стоп-земля" Екатерины Горностай.
Программа "Панорама"
- "Грязная игра", Марко Бергер, Аргентина
- "Путешествующие огни" Жоау Педру Родригеш, Португалия и Франция
- "Я люблю тебя, Бексман", Персивал Инталан, Филиппины
- "Пассажи", Айра Сакс, Франция
- "Три печальных тигра", Густаво Винагре, Бразилия
Спецсобытие "Квир-борцы"
В ее рамках покажут документальный короткометражный фильм "Украинские квир-борцы за свободу" от Анжелики Устименко. Это фильм о ЛГБТКиА+ военных, рассказывающих о своем опыте в первые недели полномасштабной войны.
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