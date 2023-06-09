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У звезды фильма "Дьявол носит Prada" родился первенец

9 июня 2023 15:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
У звезды фильма "Дьявол носит Prada" родился первенец
Кадр из фильма "Дьявол носит Prada". Фото: 20thCentFox
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Голливудский актер и режиссер Эдриан Гренье впервые стал отцом в 46 лет. Избранница экранного возлюбленного героини Энн Хэтэуэй в фильме "Дьявол носит Prada" родила ему сына.

Об этом актер сообщил в своих соцсетях.

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Подробности

Гренье обнародовал снимки фотосессии с еще беременной супругой, 29-летней Джордан. Звездная парочка позировала на полу. Звезда популярного сериала "Красавцы" на канале HBO нежно обнял жену со спины.

"Мы рады объявить о появлении на свет нашего сына, который был рожден несколько недель назад. В мгновение ока наши сердца расширились до пределов бесконечного пространства. Мы просто счастливы провести следующие несколько недель в божественном одиночестве — мать, отец и ребенок... Радуйтесь этому подарка миру — Сейку Аврелию Гренье", подписал снимок Эдриан и раскрыл имя новорожденного мальчика.

Скриншот: Instagram/adriangrenier

Эдриан и Джордан вместе шесть лет. Звездная парочка сыграла свадьбу в июне прошлого года. Церемония прошла в Марокко в присутствии родственников и малочисленных друзей.

Напомним, ранее мы писали, что беременная голливудская актриса Линдси Лохан рассказала, почему переехала в Дубай (ОАЭ). Также мы рассказывали, что обнаженная певица Рианна показала откровенные фото со времен первой беременности.

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