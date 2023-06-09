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Вагітна Ліндсі Лохан розповіла, чому переїхала до Дубаю

9 червня 2023 07:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Вагітна Ліндсі Лохан розповіла, чому переїхала до Дубаю
Акторка Ліндсі Лохан. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Голлівудська акторка Ліндсі Лохан з'явилася на обкладинці нового номера глянцю Allure. 36-річна кінозірка, яка чекає на появу первістка, дала велике інтерв’ю, в якому розповіла цікаві факти зі свого життя. 

Про це повідомляє видання Allure.

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Останні кілька років Ліндсі проживає в місті Дубай і поки що не планує повертатися до США. Їй подобаються Об’єднані Арабські Емірати зокрема й через закон про недоторканність особистого життя. Він практично забороняє діяльність папараці. 

"У Нью-Йорку я йду вулицею, чую звук клацання і думаю: "Невже це папараці? Ніколи не турбуватися про це в місці, де я живу — це разюче почуття. Щоранку — чай, йогурт, смузі та тренування. Іноді я називаю своє життя "Шоу Трумана", бо щодня одне й те саме. Але мені це подобається. Я дуже люблю цей режим, бо в молодості у мене його не було", — розповіла Лохан. 

Саме у Дубаї Ліндсі зустріла свого чоловіка, фінансиста Бадера Шамаса. З ним акторка одружилась влітку минулого року. Він і є батьком  первістка зірки, який має з’явитися вже незабаром. 

Ліндсі Лохан з чоловіком. Фото: Instagram/lindsaylohan

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторки Ліндсі Лохан та ДжейміЛі Кертіс повертаються до зйомок продовження фільму "Шалена п'ятниця", який шанувальники чекали 20 років. Також ми розповідали, що принцеса Євгенія вдруге стала матір'ю: перші фото немовля.

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