Екатерины Остапчук показала живот на 38 неделе

Беременная жена Остапчука показалась в объятиях мужа
Жена телеведущего Владимира Остапчука Екатерина показалась на последних сроках беременности. Девушка поделилась с поклонниками кадрами с округлым животом в объятиях мужа.
Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.
Новый образ Екатерины Остапчук
На последних сроках беременности Екатерина вместе с мужем захотели насладиться отдыхом перед отцовством. Они вдвоем сняли номер с роскошной гостинице, где девушка устроила фотосессию с Владимиром.
Екатерина позировала в кадре в длинном атласном платье молочного цвета, которое подчеркнуло ее округлый живот. Жена шоумена подчеркнула черты лица легким макияжем. Остапчук выбрал для фотосессии черную классическую рубашку и брюки.
"38 неделя", — подписала кадры она.
Ранее Екатерина Остапчук вспомнила, как телеведущий призвал ее замуж. Также беременная жена шоумена рассказала, какие у нее требования к няне будущего ребенка.
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