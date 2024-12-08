Екатерины Остапчук показала живот на 38 неделе

Шоумен Владимир Остапчук с супругой Екатериной. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Жена телеведущего Владимира Остапчука Екатерина показалась на последних сроках беременности. Девушка поделилась с поклонниками кадрами с округлым животом в объятиях мужа.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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На последних сроках беременности Екатерина вместе с мужем захотели насладиться отдыхом перед отцовством. Они вдвоем сняли номер с роскошной гостинице, где девушка устроила фотосессию с Владимиром.

Екатерина позировала в кадре в длинном атласном платье молочного цвета, которое подчеркнуло ее округлый живот. Жена шоумена подчеркнула черты лица легким макияжем. Остапчук выбрал для фотосессии черную классическую рубашку и брюки.

"38 неделя", — подписала кадры она.

Владимир и Екатерина Остапчук в столичном отеле. Фото: instagram.com/poka.tya/

Владимир и Екатерина Остапчук незадолго до родов. Фото: instagram.com/poka.tya/

Владимир и Екатерина Остапчук скоро станут родителями. Фото: instagram.com/poka.tya/

Ранее Екатерина Остапчук вспомнила, как телеведущий призвал ее замуж. Также беременная жена шоумена рассказала, какие у нее требования к няне будущего ребенка.