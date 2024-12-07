Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Беременная жена Остапчука раскрыла требования к няне arrow

Беременная жена Остапчука раскрыла требования к няне

7 декабря 2024 08:12
Евгений Берестюк - Редактор
Беременная Екатерина Остапчук рассекретила, как выбирала няню
Телеведущий Владимир Остапчук и блогер Екатерина Остапчук. Фото: Instagram/vova_ostapchuk
Евгений Берестюк - Редактор

Уже в ближайшие дни должна родить блогер Екатерина Остапчук. Третья жена телеведущего Владимира Остапчука вынашивает сына, которого звездные супруги назвали Тимофеем. 24-летняя инфлюенсер пообщалась с подписчиками и ответила на вопросы, в частности о няне.

Соответствующие сториз появились в закрытом Instagram профиле Екатерины Остапчук (Полтавская до свадьбы).

Читайте также:

Екатерина Остапчук о требованиях к няне

У блогера поинтересовались, живет ли няня в звездной семье до родов. На что Екатерина пошутила, мол в этом нужды пока нет, потому что у нее есть няня Вова (намекает на 40-летнего мужа). Впрочем, инфлюенсер раскрыла критерии, по которым выбирала няню, и требования к ней.

"Мне важно было, чтобы у няни был опыт более 10 лет, чтобы жила недалеко от нас. Возраст 44-55 лет, чтобы был вайб хорошего человека. Чтобы была согласна работать с камерами в доме. Ну, чтобы была адекватной, любила детей и т.п. — и так понятно", — отметила Екатерина.

По словам специалистов, молодая жена телеведущего должна родить сына уже в эти выходные. Впрочем, сама блогер ничего подобного не чувствует. Екатерина отметила, что она долго откладывала посещение курсов для будущих мам. Но так и не пошла на них.

"Надеюсь на опыт мужа, мам, которые первые дни будут с нами, и няни", — призналась Остапчук.

Екатерина Остапчук
Екатерина Остапчук о няне и беременности. Скриншоты: Instagram/poka.tya

Отметим, что от первого брака с переводчиком Еленой Войченко у Владимира Остапчука есть дочь и сын. Они живут с матерью в Канаде. Во втором браке с юристом Кристиной Горняк детей не было. Так что появление Тимофея сделает Владимира многодетным отцом.

Напомним, ранее мы писали, как Владимир Остапчук позвал Екатерину Полтавскую замуж. Также мы рассказывали, как выглядела Екатерина Остапчук в детстве.

Владимир Остапчук беременность украинские звезды роды Екатерина Полтавская

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:22 Как 1000 грн от государства могут помочь старшему поколению

08:17 В Чернобыле чернеют лягушки — ученые объяснили интересный феномен

08:13 Какао улучшает состояние сосудов после стресса и жирной пищи

08:09 Запорожье объявило День траура после вчерашнего обстрела РФ

08:02 ТЦК отказало в рассмотрении заявления на отсрочку — что решил суд

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

07:54 В Киеве мужчину судили за хранение тротиловой шашки 26 лет

07:49 Ракетный удар по Кривому Рогу — количество погибших выросло

07:46 ИИ показал, каким видит Херсон после победы Украины

07:32 Слезоточивый газ и пиротехника — главное из Грузии за эту ночь

07:29 США развернули 80 тысяч бойцов для сдерживания России, — Байден

08:22 Как 1000 грн от государства могут помочь старшему поколению

08:17 В Чернобыле чернеют лягушки — ученые объяснили интересный феномен

08:13 Какао улучшает состояние сосудов после стресса и жирной пищи

08:09 Запорожье объявило День траура после вчерашнего обстрела РФ

08:02 ТЦК отказало в рассмотрении заявления на отсрочку — что решил суд

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

07:54 В Киеве мужчину судили за хранение тротиловой шашки 26 лет

07:49 Ракетный удар по Кривому Рогу — количество погибших выросло

07:46 ИИ показал, каким видит Херсон после победы Украины

07:32 Слезоточивый газ и пиротехника — главное из Грузии за эту ночь

07:29 США развернули 80 тысяч бойцов для сдерживания России, — Байден

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Text

13:00 Помощь от США и встреча с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:54 В ГПСУ заявили о штурмах РФ на двух направлениях — есть ли успехи

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году