Беременная Екатерина Остапчук рассекретила, как выбирала няню

Телеведущий Владимир Остапчук и блогер Екатерина Остапчук. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Уже в ближайшие дни должна родить блогер Екатерина Остапчук. Третья жена телеведущего Владимира Остапчука вынашивает сына, которого звездные супруги назвали Тимофеем. 24-летняя инфлюенсер пообщалась с подписчиками и ответила на вопросы, в частности о няне.

Соответствующие сториз появились в закрытом Instagram профиле Екатерины Остапчук (Полтавская до свадьбы).

Читайте также:

Екатерина Остапчук о требованиях к няне

У блогера поинтересовались, живет ли няня в звездной семье до родов. На что Екатерина пошутила, мол в этом нужды пока нет, потому что у нее есть няня Вова (намекает на 40-летнего мужа). Впрочем, инфлюенсер раскрыла критерии, по которым выбирала няню, и требования к ней.

"Мне важно было, чтобы у няни был опыт более 10 лет, чтобы жила недалеко от нас. Возраст 44-55 лет, чтобы был вайб хорошего человека. Чтобы была согласна работать с камерами в доме. Ну, чтобы была адекватной, любила детей и т.п. — и так понятно", — отметила Екатерина.

По словам специалистов, молодая жена телеведущего должна родить сына уже в эти выходные. Впрочем, сама блогер ничего подобного не чувствует. Екатерина отметила, что она долго откладывала посещение курсов для будущих мам. Но так и не пошла на них.

"Надеюсь на опыт мужа, мам, которые первые дни будут с нами, и няни", — призналась Остапчук.

Екатерина Остапчук о няне и беременности. Скриншоты: Instagram/poka.tya

Отметим, что от первого брака с переводчиком Еленой Войченко у Владимира Остапчука есть дочь и сын. Они живут с матерью в Канаде. Во втором браке с юристом Кристиной Горняк детей не было. Так что появление Тимофея сделает Владимира многодетным отцом.

Напомним, ранее мы писали, как Владимир Остапчук позвал Екатерину Полтавскую замуж. Также мы рассказывали, как выглядела Екатерина Остапчук в детстве.