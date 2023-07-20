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Беременная жена Зинченко оголила живот в нежной фотосессии

20 июля 2023 12:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Беременная жена Зинченко оголила живот в нежной фотосессии
Власть Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В семье украинского футболиста Александра Зинченко скоро состоится пополнение. В ожидании малыша жена спортсмена устраивает нежные съемки.

Фото супруга футболиста, Влада Зинченко, опубликовала в своем Instagram.

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Влада Зинченко вместе с мужем и старшей дочерью живут в Лондоне. Пока неизвестно, кто родится у пары: мальчик или девочка. В нежной фотосессии Власть засветила обнаженный животик. Женщина позирует в голубом комплекте с игривой прической.

"Ваше предсказание: мальчик или девочка?", — интригует подписчиков Власть.

 

Власть Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

 

Власть Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

 

Власть Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

У Влады и Александра в 2021 году родилась старшая дочь Ева, у девочки также есть свой Instagram.

Александр Зинченко и Влада Седан публично объявили о своих отношениях в 2019 году. Предложение своей любимой Зинченко сделал на поле НСК "Олимпийский". Свадьбу пара сыграла дважды. Сначала была скромная регистрация брака в Великобритании в марте 2020 года, затем была церемония в Украине. На свадьбе пары выступали Дан Балан, Вера Брежнева и Monatik.

Ранее подруга Криштиану Роналду Джорджина Родригез снялась для обложки Harper's Bazaar Saudi Arabia.

Напомним, футбольный клуб "Интер Майами" на своей домашней арене официально представил Лионеля Месси. Но настоящий фурор среди фанатов спортсмена произвела его роскошная жена Антонелла Ракуццо.

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