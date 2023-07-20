Беременная жена Зинченко оголила живот в нежной фотосессии

Власть Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

В семье украинского футболиста Александра Зинченко скоро состоится пополнение. В ожидании малыша жена спортсмена устраивает нежные съемки.

Фото супруга футболиста, Влада Зинченко, опубликовала в своем Instagram.

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Влада Зинченко вместе с мужем и старшей дочерью живут в Лондоне. Пока неизвестно, кто родится у пары: мальчик или девочка. В нежной фотосессии Власть засветила обнаженный животик. Женщина позирует в голубом комплекте с игривой прической.

"Ваше предсказание: мальчик или девочка?", — интригует подписчиков Власть.

Власть Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Власть Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Власть Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

У Влады и Александра в 2021 году родилась старшая дочь Ева, у девочки также есть свой Instagram.

Александр Зинченко и Влада Седан публично объявили о своих отношениях в 2019 году. Предложение своей любимой Зинченко сделал на поле НСК "Олимпийский". Свадьбу пара сыграла дважды. Сначала была скромная регистрация брака в Великобритании в марте 2020 года, затем была церемония в Украине. На свадьбе пары выступали Дан Балан, Вера Брежнева и Monatik.

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